Cuando la policía descubre la intrusión de un ojo de Argos, la situación se desboca en comisaría. Los agentes son conscientes por primera vez de que los tentáculos del buscado criminal son más largos de lo que pensaban y todos están en grave peligro. En especial Iker, que sigue asumiendo el mando de la misión para dar captura al delincuente.



Por otro lado, Néstor y Lidia sospechan de Roy como autor el robo de la ONG, pero este aclara lo sucedido. Lo último que el hombre quiere es ingresar en prisión por algo que no hizo con mala fe. Debido a estos últimos acontecimientos, a Adriana no le queda más remedio que confesar su enfermedad: “Necesito operarme más pronto que tarde o moriré”. Los vecinos del barrio se quedan estupefactos ante la mala noticia y prometen hacer lo que se para ayudar a la buena mujer.

Víctor trata de proteger a su novia

Lejos de allí, Rubén sopesa la petición de ayuda que le extendió su exesposa y toma la decisión de aliarse con ella en sus planes. No puede evitar mostrar que Martina sigue siendo su debilidad. Cuando Víctor descubre esta nueva unión, pone sobre aviso a ambos acerca de Vega. Les aconseja que la inspectora no se entere de la traición o será capaz de vengarse más cruelmente que el propio Quintero.

Mientras tanto, Néstor y Lidia demuestran una vez más el buen equipo que hacen juntos y detienen al ladrón del dinero de la ONG. Ahora sí, parece que un pequeño rayo de esperanza asoma en la vida de Adriana. Ahora solo falta que pueda seguir disfrutando de la vida con salud.

