Cuando la policía descubre la intrusión de un ojo de Argos, la situación se desboca en comisaría. Los agentes inician una carrera contrarreloj para dar caza al delincuente más buscado de los últimos tiempos y evitar así que siga jugando con la vida de las personas. ¿Correrán peligro los oficiales más queridos del barrio?



Por otro lado, Néstor y Lidia sospechan de Roy como autor el robo de la ONG, pero este aclara lo sucedido. Adriana, para evitar que su segundo de a bordo en la organización asuma la culpa de algo que no hizo, confiesa su enfermedad a la pareja de agentes y deja claro que lo único que le preocupa es no tener fuerzas para seguir ayudando a la gente.

Rubén se alía con Martina a espaldas de Vega

A pesar de que ya no están casados, Rubén sigue siendo una pieza muy importante en la vida de su exmujer. Él lo sabe y toma la decisión de aliarse con Martina. Cuando Víctor descubre todo esto, se pone manos a la obra para evitar que Vega los descubra. Sabe que la inspectora hará lo que sea por seguir ganándose la confianza de Quintero.

Después de mucho trabajar, Néstor y Lidia detienen al ladrón del dinero de la ONG, mientras que Adriana se prepara para ser operada. ¿Saldrá bien del quirófano? Por otro lado, Vega cuenta a Quintero que Martina es la hermana de Hugo Villalobos y él prepara su venganza contra ella y contra todo aquel que le ha visto la cara de idiota durante este tiempo.

Fernando se reúne con Víctor y con Martina a la vez. Tras confesarles que ya descubrió todas sus mentiras, les asegura que tiene grabaciones en su contra que saldrán a la luz si muere: “Así os lo pensaréis antes de asesinarme”. Además, Adriana pide a Roy que continúe su labor al frente de la ONG.

