Eider, que ha sido trasladada al centro de detención secreto del CNI, intenta desestabilizar a Yolanda hablándole de la muerte de su marido. Lo cierto es que la presa sabe muy bien donde atacar para sacar el máximo provecho de la situación. Iker se desespera, porque después de días con la mujer, no tienen nada en contra de Argos, por lo que decide interrogarla él mismo.

Por otro lado, Víctor, Martina, Vega y Rubén buscan infructuosamente a Quintero. Los cuatro saben que deben dar con el traficante de armas cuanto antes, pues su vida corre peligro con él fuera y sin poder localizarlo. Mientras tanto, Espe reconforta a Sheila después de la traumática experiencia vivida.

Bremón quiere resolver los problemas con su hijo

A espaldas de los que, hasta hace nada, eran sus grandes aliados, Quintero encuentra refugio en casa de Amín, un antiguo compinche que vive en Ceuta. Parece que Fernando sigue teniendo buenos contactos al alcance de su mano. A su vez, Luna descubre que Iker se ha jugado la vida recientemente y no le ha dicho nada. La dueña del Moonlight comienza a dudar de que sea capaz de llevar una relación con un policía.

Por otro lado, Bremón acude al centro cívico para resolver los problemas con su hijo, Marcos. La relación entre los dos no va tan bien como él esperaba y quiere poner solución lo antes posible. Entretanto, Sheila le cuenta a Espe que ha tomado una decisión que podría cambiar su vida: la adolescente quiere buscar a su padre y conocerlo. “Necesito saber cómo es y dónde está”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io