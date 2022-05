Después de mucho pensarlo, Luna decide acompañar a Iker a Valencia y conocer a Leo. La gerente del Moonlight quiere dar un paso más en su relación con el policía y nada mejor que presentarse ante su pequeño hijo. Sin embargo, a pesar de que sigue muy enamorada, tiene dudas con respecto a su romance por lo peligroso de la profesión de Iker. Mientras tanto, Eider se prepara para su golpe definitivo a los agentes del barrio.



Por otro lado, una paciente de Antonio denuncia a una falsa doctora de cirugía estética que, según ella, ha cometido atrocidades con sus pacientes. A su vez, Vega y Rubén recurren a Martina para que Víctor desista de espiar a Espe. Creen que Salas está tomando medidas que pueden ponerles en peligro a todos.

Sandra quiere vengarse de María

Al día siguiente, Iker, Yolanda y Carlos van con Eider a un nuevo registro sin sospechar la sorpresa final que esta les tiene preparada. Lo cierto es que los tres oficiales han confiado demasiado en quien creen que es su colaboradora y eso puede costarles muy caro. ¿Descubrirán que tienen frente a ellos al mismo Argos antes de que ocurra un fatal desenlace?

En su casa, Espe le da vueltas a la idea de Sheila de sacarse el carnet de moto. La agente tiene miedo de que su hija de acogida conduzca un ciclomotor y no sabe muy bien cómo enfrentarse a esta situación. Mientras, en el barrio, la policía detiene a la falsa doctora que Sandra publicitó y esta la toma con María.

