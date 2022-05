Bremón se recuperó del disparo que recibió. Luego de una bonita y sincera conversación, al fin se reconcilió con su hijo Marcos. Por otro lado, Sheila debía asimilar que su padre no quería entablar relación con ella. Sin saber muy bien por qué Adolfo cambió de idea e invitó a Sheila a que conociera a su familia.



Cerca de allí, Lidia animó a Hanna a dar la entrevista que le pidieron. El encuentro con la prensa en el que la ucraniana habló sobre su labor en el centro cívico tuvo consecuencias positivas para ella y la organización. A su vez, tras discutir, Víctor sorprendió a Martina con una propuesta de matrimonio inesperada.

La propuesta de Durán a Carol

El registro rutinario de un posible escondite de Argos por parte de Carlos, Yolanda e Eider se convirtió en una trampa mortal. Horas más tarde, el resto de oficiales interrogaron a Eider por lo sucedido. Entretanto, Rubén siguió enfadado por su posición dentro de la organización y podría volverse en contra de Víctor más pronto que tarde.

Luna animó a Carol a volver a salir con alguien. Sin embargo, la directora del centro cívico no tenía muy claro si estaba lista para abrir su corazón, mucho menos cuando Durán le propuso ir juntos a un concierto. Por su parte, Sandra B, una famosa influencer y conocida de María, se presentó en La Parra y le ofreció a la dueña del local una propuesta de negocio.

Al día siguiente, Iker recibió una petición que le despertó el recuerdo de Alicia y Luna le ayudó a tomar una decisión importante. En La Parra, María y Cristian trabajaron a destajo para que la comida de Sandra B. fuera un éxito.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io