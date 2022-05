Tras el final del caso Argos, Sheila retoma el contacto con Darío, quien se vio obligado a marcharse del barrio por el acoso al que fue sometido por parte de la criminal. ¿Será el momento recuperar definitivamente su bonito romance? Mientras tanto, Quintero confronta de nuevo a Víctor y le revela por qué no teme sus posibles represalias.



No obstante, no todo iba a ser bueno en el flamante regreso de Fernando al que es su hogar. El traficante de armas se siente muy triste por el destripo de su hijo Julio, quien, ni siquiera, desea hablar con él y escuchar sus explicaciones. El delincuente teme que su relación, ahora sí, haya llegado a un punto de no retorno.

Espe se lleva un enrome chasco con José

Por otro lado, Espe se lleva un enorme chasco con José, quien no resulta ser el tipo de hombre que ella esperaba. De nuevo, la policía comienza a pensar que eso del amor no está hecho para ella. ¿Será verdad o está equivocada? Mientras tanto, Iván sufre terribles dolores de rodilla que oculta a sus compañeros, incluida Yolanda.

El inspector de policía empieza a plantearse aumentar la dosis de su medicación o pedir que le cambien a una más fuerte para calmar su dolencia. ¿Hacia dónde le llevará a Iván este camino de químicos y morfina? Por su parte, Luna confiesa a Iker sus dudas sobre su relación, a causa de lo peligroso de su profesión. El agente del CNI entiende la preocupación de su novia y esto le hace replantearse su futuro dentro de la policía.

