Iker, Yolanda y Carlos fueron con Eider a un nuevo registro sin sospechar la sorpresa final que esta les tenía preparada. Sin sospechar el peligro que corrían sus compañeros, Espe lidiaba con sus propios problemas. La agente tenía miedo de que Sheila condujera un ciclomotor y la adolescente parecía que no pensaba rendirse en su empeño de sacarse el carnet de moto Por su parte, la policía detuvo a la falsa doctora que Sandra publicitó y ésta la toma con María. La dueña de La Parra se sintió muy dolida por la actitud de la influencer para con ella.



Con Carlos, Yolanda e Iker a su merced, Eider reveló cuál ha sido su plan desde el principio. Estuvo a punto de hacerles saltar por los aires, pero Iván llegó a tiempo y Argos fue detenido. Al mismo tiempo, Sandra difundió en redes que había sufrido una intoxicación en La Parra para vengarse de María, y esta última la obligó a rectificar.

Espe accedió a tener una cita con José

Días más tarde, Luna sufría pesadillas tras su secuestro por parte de Eider, al mismo tiempo que Clemente, un pintor con un pasado como falsificador, preparaba una exposición en el barrio. El amor parecía haber llegado a Distrito Sur, porque Diana y Sheila animaron a Espe a salir con José, un hombre que acababa de conocer.

Quintero apareció por sorpresa en comisaría. Este sorprendente regreso descolocó a la policía y a los enemigos del traficante. Fernando había conseguido el efecto que esperaba y quedó con Diana del Val, su confidente y aliada. Acto seguido, confrontó a Víctor y le reveló por qué no teme sus posibles represalias.

Mientras Espe accedió a tener una cita con José, Sheila retomó el contacto con Darío tras dar carpetazo al caso de Argos. Yolanda, por su parte, tuvo un último y duro encuentro con Eider. Además, Lidia y Néstor debían buscar a Tito Carmona, un peligroso criminal que le hizo un encargo muy especial a Clemente

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io