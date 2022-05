Los días de Eider en la comisaría de Distrito Sur están contados. Es el mismo Bremón quien se persona en su celda y comunica a la criminal más buscada de los últimos tiempos, que al día siguiente será trasladada a una prisión convencional. Todo parece indicar que el final de Argos ha llegado más pronto que tarde, y los agentes se ocuparán de que no pueda lavar el cerebro más a la gente y usarlo así para sus planes.

Por otro lado, los dolores de rodilla de Iván siguen aumentando a pasos agigantados. El inspector de policía ya casi no puede ni caminar y sigue ocultando a sus compañeros el mal estado en el que se encuentra. A escondidas, visita a Antonio y le pide que le recete un medicamento más fuerte: “No voy a poder seguir viviendo con estos pinchazos”.

Víctor no duda en amenazar a Diana

Cerca de allí, Víctor cree haber encontrado a la persona que ha estado ayudando a Quintero durante todo este tiempo. Es nada más y nada menos que Diana. Sala se presenta ante la mujer y la amenaza de forma velada. Le deja claro que sí sigue al lado de Fernando, pagará las consecuencias. Mientras tanto, Espe y Sheila organizan una cena de despedida a Diana, que se marcha al día siguiente.

Debido a su inminente traslado, Eider realiza una acción desesperada que sorprende a todos los oficiales del barrio. Por su parte, Espe apoya a Carlos en la presentación de su libro, al mismo tiempo que Iker está dispuesto a dejar el CNI por Luna y así se lo hace saber.

