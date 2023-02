Los espectadores de Tierra Amarga no saben cuándo va a ser el final de la serie turca, y nadie lo sabe. La última estrategia de Antena 3 para el estreno de Pecado Original y estirar el éxito de Tierra Amarga le está saliendo muy bien en forma de audiencias, pero los fans de la exitosa telenovela turca están muy enfadados.

Tierra Amarga ha comenzado a emitirse desde este lunes a partir de las 18.15 de la tarde. Todo un cambio de estrategia de la cadena para apoyar el estreno de Pecado Original, la serie turca que está destinada a sustituir a Tierra Amarga cuando desaparezca del todo de la parrilla. El problema es que los seguidores de la serie ahora solo están disfrutando de 15 minutos al día de su serie favorita, ya que la otra media hora son solo anuncios.

Pecado original se emite de lunes a viernes a las 17.30 horas, justo después de Amar es para siempre (16.30 horas). Entonces, Tierra amarga se está emitiendo a las 18.30 horas, antes de que comience Y ahora Sonsoles a las 19 horas. De esta forma, la serie pasa a tener sólo 30 minutos de duración, cuando antes tenía hora y media.

Sin embargo, los seguidores de Tierra amarga no se han quejado tanto de la duración de 30 minutos del capítulo de la serie como de cómo está gestionando Antena 3 el final de Tierra Amarga y de que 15 de esos 30 minutos sean anuncios publicitarios. Aquí os dejamos algunos de los comentarios:

Una vergüenza lo que está haciendo antena 3 con todo el fandom de Tierra Amarga maltratando así la serie en su recta final en vez de dar en prime time el capítulo final. ASÍ NO.#TierraAmarga20Feb #TierraAmarga21Feb — OLGA GANADORA 61.17% 💙👗 (@hdez_vane_98) February 20, 2023

Que agonia ver la recta final así. Que desilusión, no te da tiempo a meterte en el capítulo que ya te lo cortan 🥲. Hasta mañana fandom 🥰.#TierraAmarga21Feb — Cristhian (@AC_cristhians) February 21, 2023

'Tierra Amarga': cuándo será el final en Antena 3

Teniendo en cuenta que cada uno de los capítulos supone una cuarta parte del original, y que este se alarga en nuestro país unos tres o cuatro días, si el canal de Atresmedia no alarga ni encoje estas emisiones, el final en España será dentro de unos días, entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo de este 2023. Si todo sigue igual, sería el 6 de marzo, pero si recuperara su horario habitual estaríamos hablando del 28 febrero. Aunque todo hace indicar que Antena 3 prepara una despedida especial con la emisión del último capítulo en prime time.

De momento la estrategia le está funcionando a Antena 3. En su salto a las tardes el lunes 20 de febrero, Pecado original arrancó líder con 1.344.000 seguidores de media y más de 2,2 millones de espectadores únicos. Con un 15% de cuota, venció en su franja, aventajando en +1,7 puntos a su inmediato competidor. Con estas cifras, Pecado original se convierte en el mejor estreno de ficción en la tarde desde hace más de diez años (enero de 2013).