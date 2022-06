Hatice empieza a recuperarse de la enfermedad que la ha mantenido en cama durante varios días, en El Sultán. Ver a Ibrahim mientras paseaba por los jardines del palacio le ha animado mucho. Lo cierto es que el hombre se ha convertido en alguien muy especial para ella y Mahivedran se ha dado cuenta, por lo que hace de celestina entre los jóvenes amantes. En los capítulos de esta semana de El Sultán, la concubina teme que alguien urda en plan en contra de su futuro hijo, mientras que la relación entre Ibrahim y Hatice avanza

En el capítulo de hoy, por su parte, Hürrem está muy preocupada por las intrigas que la Madre Sultana y sus compinches están organizando en su contra. Desesperada, recurre a una especie de bruja en busca de amuletos y rituales que la protejan tanto a ella como a su hijo de un posible ataque por parte de su “suegra” y el resto de mujeres del harén.

¿Ha intentado suicidarse Hatice?

La curandera, incluso, le preparara una serie de brebajes para que le ayuden a cumplir sus objetivos. Hürrem se sienta para tomar las pociones que ha cocinado la mujer con algo de escepticismo. Antes de que la joven se lleve el líquido a los labios, la hechicera la para en seco: “Usted no puede beber esto”.

Hürrem, algo contrariada, le pregunta a la desconocida la causa y esta le responde de una forma clara: “Va a tener un hijo y este preparado le haría daño al bebé”. Mientras tanto, una de las criadas se presenta en el cuarto de Hatice. La encuentra inconsciente, tumbada en su cama y con un pequeño frasco vacío entre las manos ¿Qué fue lo que hizo la hermana de Solimán? ¿Qué fue lo que se tomó?

