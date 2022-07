Bertha intentó contarle a Norma y Jimena sobre la mujer que la empujó del segundo piso en el capítulo 46 de Pasión de Gavilanes, pero uno de los médicos la interrumpió y les pidió que la dejasen descansar. La mujer, haciendo caso a los doctores, tomó la decisión de revelarle lo ocurrido a su patrona cuando mejorase, en Pasión de Gavilanes.

Más tarde, Norma se reunió con su familia para cenar y aprovechó la oportunidad para preguntarle a los mellizos dónde estaban la noche anterior. Erick y León, que no querían contar nada acerca del altercado con el extorsionador, inventaron que aceptaron la invitación de unos empresarios interesados en los caballos de la hacienda. Norma no se quedó conforme con la explicación de sus hijos y le pidió a Juan que hablase con ellos: “Siento que nos están ocultando algo”.

El mayor de los hermanos Reyes le prometió a su esposa que tomaría cartas en el asunto: “No te preocupes, mi amor, si están escondiendo algo, lo sabré al instante”. Cerca de allí, Jimena recibió en su casa la visita sorpresa de su madre Gabriela y de Demetrio Jurado, quien sugirió salir a una de las terrazas a observar los terrenos. Mientras estaban en los exteriores de la vivienda ocurrió una tragedia provocada, como no, por Romina.

Gabriela llegó a casa de Jimena acompañada de Demetrio

Después de que su madrina le contase que Óscar jamás dejaría a Jimena para casarse con ella, Romina enfureció, agarró la escopeta y salió decidida a asesinar a su rival por el amor del padre de su hijo. Sin embargo, Gabriela se interpuso sin darse cuenta y recibió el disparo que iba dirigido a su hija.

Al escuchar el proyectil, Óscar, que estaba en su habitación, salió en busca del atacante, pero no encontró nada que lo llevase hasta Romina. Entretanto, esta se refugió en su cabaña y le advirtió a Duván que si alguien preguntaba por ella debía decir que estaba descansando en casa porque estaba muy enferma.

