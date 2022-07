En la emisión de esta de Pasión de Gavilanes del capítulo 46 pudimos ver que, una vez que el extorsionador entregó el video incriminatorio a Erick y a León, estos le dieron el dinero. Cuando el hombre se dispuso a corroborar que estaba completo, alguien le disparó, pero ninguno de los mellizos dijo haber sido. Ambos miraron a su alrededor, creyendo ver una sombra que se escabullía entre los árboles.

Después de escapar de la escena del crimen, Erick le aseguró a su hermano que alguien más estaba con ellos en el cementerio: “Ha querido salvarnos de este tipo disparándole”. Aunque tuvo muchas dudas sobre lo ocurrido, se concentraron en enterrar todas las pruebas en su contra por el crimen del profesor Carreño. No obstante, en el proceso, uno de los vaqueros de su hacienda los descubrió ¿Qué nueva mentira inventarán ahora?

Nadie lo sabía, pero el responsable del disparo al extorsionador fue Óscar, quien estaba escondido detrás de un muro y al ver a sus sobrinos en peligro, no dudó en apretar el gatillo para salvarles. Cuando vio que los mellizos ya estaban lejos, él se aproximó hasta el cuerpo del delincuente, le quitó el pasamontañas a su víctima para confirmar su identidad: era el nieto de La Gitana.

Bertha quería dar el nombre de su agresor

Pero, ¿realmente estaba muerto? Aunque tenía una herida de bala bastante fea, era posible que sobreviviera gracias a la ayuda oportuna de Adela Carreño y su abuela. Por lo pronto, Reyes se mostró bastante afectado por la situación y temía por su futuro. No sabía si podrá ocultar ante las autoridades lo que acababa de ocurrir.

Romina se recompuso en su casa de su último susto, mientras ideaba nuevas formas de torturar a Jimena. Por su parte, aunque seguía en el hospital, Bertha decidió hablar con su patrona y con Norma sobre lo que realmente sucedió esa fatídica mañana. Antes de que pudiera dar un nombre, alguien les interrumpió.

