'Tierra amarga', el avance del capítulo 93 de hoy: De bruces con la realidad

Tras la sorprendente confesión de Ümit a Sevda de la semana pasada en Tierra amarga en que le reveló que ella era la hija que, supuestamente, abandonó cuando solo era un bebé, aún quedan muchas cosas por descubrir en Tierra amarga. En el capítulo 93 de hoy cae la noche en Çukurova. Sevda, mientras el resto de habitantes de la mansión Yaman duermen, se adentra en el despacho de Demir. Tras rebuscar en varios cajones, encuentra lo que tanto ansiaba: su pistola. Sin más preámbulos, la guarda entre el pijama y la bata que lleva puesta. Acto seguido, sale del lugar sin hacer ningún ruido.

Al día siguiente, se presenta en casa de Ümit. Una vez más, le pide que la escuche: “Te juro que yo no te abandoné. Tienes que llamar a tu tía y preguntarle cómo fueron, realmente las cosas. Ella te lo contará”. La doctora se niega a seguir escuchando lo que ella cree que son mentiras y le pide a Sevda que se marche de casa. En ese momento, la cantante saca la pistola de su bolso y amenaza con matarse si su hija no le hace caso.

Sevda le pide a Ümit que llame a su tía

Ümit, para evitar que ocurra una desgracia, acepta hacer lo que Sevda la pidió. Ambas suben hasta la planta de arriba de la casa de la médico y esta llama a su tía. Tal y como aseguró la cantante, la mujer, al otro lado del teléfono, le confirma a su sobrina que Sevda nunca la abandonó, sino que fue su abuela quien las separó a ambas.

La médico, rota de dolor, le recrimina a su tía que la llevarán lejos de su madre cuanto solo era una bebé y que le haya estado mintiendo durante toda su vida. Tras colgar el teléfono, madre e hija se funden en un emotivo abrazo. Ahora que están juntas, nada, ni nadie, podrá separarlas de nuevo o ¿quizá si?

