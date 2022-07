Tras la sorprendente confesión de Ümit a Sevda de la semana pasada en Tierra amarga en que le reveló que ella era la hija que, supuestamente, abandonó cuando solo era un bebé, aún quedan muchas cosas por descubrir en Tierra amarga. En la continuación del capítulo 93 de hoy, cansados de esperar, Fadik y Rasit se presentan en el ayuntamiento de Çukurova y delante de un juez se juran amor eterno. Acto seguido, regresan a la hacienda de los Yaman y le cuentan a sus patrones y amigos que ya son marido y mujer: “Sentimos no haberos avisado antes de que íbamos a casarnos, pero nos pudieron las ganas”.

Züleyha felicita al reciente matrimonio y le pide a Gülten que esa noche prepare un menú especial: “Vamos a celebrar una bonita fiesta en honor a los novios”. Pasan las horas y todos se reúnen en el jardín delantero de la finca. Los presentes beben, ríen y bailan felices. De repente, una mujer aparece y echa al traste con el festejo. Resulta que es la esposa de Rasit. “No solo está casado conmigo, sino que tenemos un hijo”, dice a la par que coge de la mano a un niño pequeño.

Rasit, viéndose acorralado, sale corriendo del lugar. Demir logra darle alcance y comienza a golpearle. Habría acabado con él si no fuera porque su empleados le detiene. El novio huye, mientras, Fadik llora desconsolada en su habitación. Con ayuda de Gülten se quita su precioso vestido de novia y se tira en la cama con ojos vidriosos.

Ümit se entera de que Züleyha podría estar esperando un bebé

Al día siguiente, Züleyha le confiesa a Demir que cree que está esperando un bebé. La noticia del embarazo llega hasta oídos de Ümit, gracias a la indiscreción de Müjgan y de Sermin. La médico, celosa, decide ir hasta la casa de los Yaman y revelar su relación con Demir para hacer saltar el feliz matrimonio de este por los aires.

Sin embargo, en mitad de la carretera, se encuentra con un accidente. Dentro del vehículo magullado está Züleyha. Ümit hace un amago de marcharse del lugar y dejar abandonada a la mujer, mas, su conciencia le impide hacerlo y termina auxiliándola. Por otro lado, Lütifye habla con su sobrino y logra hacerle entrar en razón sobre su venganza. El joven termina reconciliándose con Fekeli y, también, con Müjgan.

