La semana pasada, en los capítulos 47 y 48 de Infiel, Ali inventó que Aras le había golpeado para producir un enfrentamiento entre él y su madre, mientras que Derin estuvo a punto de morir a manos de Nadir. En la emisión de los capítulos 48 y 49 de Infiel de este domingo Asya descubre que Ali mintió cuando acusó a Aras de haberle golpeado. Tras disculparse con su novio por haber dudado de él, se reconcilian:“Jamás debí pensar que serías capaz de hacer algo así”. Pasan los días y Aras organiza una bonita fiesta de cumpleaños para él en su casa. Entre los invitados están Kadir, Derya y, por supuesto, Asya.

La pareja comentan a sus allegados que se casarán en tan solo dos semanas. Volkan, celoso, mira la escena escondido en una esquina de la vivienda. Mientras que Ali llega en el momento del anuncio acompañado de Leyla, que intenta así ensombrecer el festejo. Sin embargo, esta vez, el adolescente tapa a su madre: “Ya sabía que celebrarían la boda pronto”.

Por otro lado, Leyla no deja de entrometerse en la relación de Aras con la doctora y eso está colmando la paciencia de su exmarido. Finalmente, encuentra la artimaña perfecta para alejarla para siempre de su vida. Tras citarla en su casa, la amenaza. Le exige que se marche cuanto antes de Estambul o la denunciará por fraude: “Firmaste documentos en mi nombre cuando yo estaba en coma”. La mujer no tiene más remedio que coger el billete de avión que le entrega su exesposo, pero no asegura que se vaya a ir.

Gönul le entrega todo el poder a Volkan

Este no es el único problema al que debe hacer frente Aras. Desolado, descubre que Haluk fue quien mantuvo oculta durante años a su madre y va al despacho del hombre a enfrentarle. Tras una tensa discusión, el patriarca de la familia Güçlü sufre un infarto. Su secretaria es quien le encuentra en el suelo del baño.

Haluk es trasladado de urgencia al hospital, pero los médicos no logran salvarle la vida. Al día siguiente, se celebra el entierro. Asya asiste para dar el pésame a la familia y Derin la culpa a ella y a Aras delante de todos del fallecimiento de su padre. Por su parte, Gönul le entrega todo el poder de la empresa a Volkan para que se vengue de Aras: “Ahora tenemos un enemigo en común”.

