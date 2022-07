La semana pasada, en los capítulos 48 y 49 de Infiel, Haluk sufrió un infarto tras tener un fuerte enfrentamiento con Aras, mientras que Gönul le entregó todo el poder a Volkan para vengarse de sus enemigos en común. En la emisión de los capítulos 50 y 51 de Infiel de este domingo Selçuk está destrozado tras la muerte de su padre y organiza un ataque contra la casa de Aras, pues le culpa de haber provocado el infarto que acabó con la vida de Haluk. Mientras tanto, Volkan asume las funciones de su suegro en la compañía familiar por deseo de Gönul. Ahora tiene el poder necesario para destruir a su enemigo.

Nil está muy decepcionada con Selçuk por sus últimas acciones y teme que vuelva a ser el hombre que, más que amor, le inspiraba miedo. La chica le da un ultimátum y coge sus maletas decidida a marcharse, pero él le ruega con lágrimas en los ojos que no se vaya y le deje solo: “No puedo superar este mal momento sin ti”.

Por otro lado, Aras le pide a Kadir que se marche a Londres y se lleve con él a su madre: “Quiero protegerla de posibles represalias en mi contra”. El hombre, tras despedirse de Dery y prometerle que volverán a verse, cumple con los deseos de su gran amigo. Mientras, Aras le propone a Asya marcharse con él a Inglaterra y ella acepta encantada: “Creo que nos merecemos iniciar una nueva vida lejos de tanto odio”.

Ali no sabe si irse a Londres o seguir en Turquía

Obviamente, Alí no está muy seguro de abandonar su hogar y marcharse tan lejos. Así pues, la doctora organiza un viaje de dos semanas a Londres para conocer su futura casa y accede a que su hijo se quede durante ese tiempo en Turquía para que piense donde quiere vivir: “Me gustaría que estuvieras conmigo, pero no pienso obligarte a nada, porque ya eres mayor”.

La pareja ya está en el aeropuerto a punto de marcharse cuando unos policías llegan al lugar y preguntan por Asya. Resulta que la familiar de una paciente la ha denunciado por darle una receta equivocada y dejarla al borde de la muerte. Nadie sospecha que todo se trata de una artimaña de Gönul.

