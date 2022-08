La relación entre Hürrem e Ibrahim es muy tensa después de que este obligara a la mujer a asesinar a Leo con sus propias manos, en el capítulo del martes de El Sultán. Si algo desea la Sultana es ver al Gran Visir muerto y no duda en decírselo a la cara. Ambos tiene una pequeña discusión en los jardines de palacio que para cuando Solimán hace acto de presencia. A ninguno de los dos le conviene que el monarca se entere de lo que ocurre entre ellos, en El Sultán.

Por otro lado, Hatice la comenzado a sentir ciertas náuseas y después de ser revisada, le confirma que está embarazada de nuevo. La Sultana se llena de alegría, sin embargo, prefiere ser prudente y no contarle a nadie acerca de su estado hasta que esté algo más avanzado. Lo cierto es que tiene miedo de perder de nuevo a su bebé como ya ocurrió hace meses tras el ataque de los jenízaros a su palacio.

Hürrem reza para que Ibrahim no regrese con vida a palacio

Así pues, toma la resolución de mantener el secreto y no se lo cuenta tampoco a su esposo. Mientras tanto, este y Solimán emprende una pequeña travesía en la que son atacados por unos hombres enviados por parte del rey de Hungría. Uno de ellos lanza una flecha al Sultán, pero falla en su intento de asesinarle.

Cuando las noticias sobre lo ocurrido llegan hasta palacio, Hürrem reza para que Ibrahim Pasha haya resultado muerto en batalla y no regrese nunca más. No obstante, sus plegarias, en esta ocasión, no dan resultado, y el hombre regresa junto con el resto de los soldados a su hogar. El Sultán también vuelve por su propio pie.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io