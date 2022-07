En los capítulos de El Sultán de la semana pasada Hürrem le pidió a Leo que se fuera del palacio y le entregó una bolsa de dinero. Pues el capítulo 22 de hoy de El Sultán revela nuevos problemas. Los celos siempre son malos consejeros y, en mitad de intrigas palaciegas y luchas de poder, mucho más. Sin embargo, parece que Hürrem no aprende. La mujer no soporta la sola idea de que Solimán comparta alcoba con otras concubinas y esclavas. El dolor comienza a apoderarse de ella y amenaza con hacerle cometer alguna que otra imprudencia ¿Dejará el Sultán de estar con otras damas por amor a Hürrem?

La gota que colma el vaso llega con la entrada de varias esclavas rusas al harén del Sultán. Hürrem se enfrenta a su amado y le deja claro que no piensa compartirle con nadie. “O se van esas mujeres o lo hago yo”, sentencia. Solimán calla ante la provocación de Hürrem y ella entiende que ya ha elegido.

Sadika sigue espiando al Sultán

Con el rostro hundido por la pena, Hürrem regresa a su habitación. Ahí, le comenta a Nurhan que haga sus maletas y coja a los niños, pues, mañana por la mañana, piensa abandonar el palacio lo antes posible. Nurhan y Negar Kalfa, que también está presente en la estancia, se quedan de piedra ante la revelación de la mujer.

Mientras tanto, una comerciante veneciano llamado Alvise Gritti llega hasta el palacio de Solimán con la idea de tratar con este e Ibrahim una serie de asuntos comerciales. Sadika, por supuesto, escucha la conversación escondida entre los pasillos de la gran propiedad. Después, escribe una carta a sus “jefes”, informándoles de como van los asuntos políticos y económicos del Sultán. La chica se está a ganando a pulso convertirse en la espía del año.

