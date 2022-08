La llegada de la princesa Isabella a palacio ha supuesto un auténtico revuelo en los capítulos de El Sultán. Lo cierto es que el Sultán ha quedado maravillado con la belleza de la joven, pero también con su inteligencia, con su carácter y, sobre todo, con el hecho de que sea la prometida del archiduque Federico de Austria. Cree que tener a la atractiva joven bajo su poder puede darle una gran ventaja política en su intento de atacar otros reinos y países en El Sultán.

Lo que Solimán no esperaba es la negativa de Isabella de entrar a formar parte del harén de esclavas de su palacio. La joven se niega a estar del monarca y mucho menos a intimar con él. Está segura de que su futuro esposo pagará el precio que el Sultán estime oportuno para que sea liberada y piensa esperar el tiempo que sea necesario.

Por otro lado, Hürrem está decidida a acabar con la vida de Ibrahim Pasha, aunque esto destroce el corazón de Hatice. La mujer recurre a una especie de brujo y le encarga un veneno que mate, poco a poco, y sin dejar rastro al Gran Visir. Mientras se maquina está conspiración en contra de la mano derecha del Sultán, Hatice se pone de parto.

Federico inicia un plan para rescatar a Isabella

El alumbramiento es complicado y el niño, al nacer, no respira. Todos se miran, creyendo que el niño ha muerto. Sin embargo, Hürrem comienza a reanimarle y el recién nacido empieza a llorar. Su corazón le ha impedido dejar morir al hijo de su gran enemigo. Ibrahim le da las gracias por haberle salvado al vida a su primogénito.

Por otro lado, la princesa Isabella trata de huir a caballo del palacio, pero tiene un accidente en sus alrededor y termina cayendo del animal. Al tratar de levantarse, se da cuenta de que se dañó la muñeca. Solimán, que pasaba por el lugar, auxilia a la jove e, insulso, la lleva de regreso a su alcoba. A su vez, Federico ya se ha enterado del secuestro de su amada y piensa mover cielo y tierra para rescatarla.

