Secretos de familia (o Yargi, como es su título original) llega a España con muy buen pie. Se estrena el próximo domingo, 9 de octubre, en Antena 3, justo cuando acaba de ser galardonada con el premio a Mejor serie en los Altin Objektiv en su edición número 26, de 2022. Además de la serie, sus protagonistas, Kaan Urgancioglu y Pinar Deniz, también han sido merecedores de sendos galardones a Mejor actor y Mejor actriz, respectivamente.

Los premios Altin Objektiv son unos de los más reconocidos en Turquía. Están organizados por la Asociación de Periodistas de Revistas. Grupo Editorial Ciner, y en ellos se galardonan los mejores proyectos de televisión, teatro, música y cine del año, y también se premia a la profesión del periodismo.

El año pasado, los merecedores del Premio a Mejores actores y Mejor serie fueron Inocentes y sus protagonistas, Birkan Sokullu y Ezgi Mola, que interpretaban a Han y Safiye en la popular telenovela que emitió Antena 3 en España los lunes y martes por la noche, justo antes de la actual Hermanos.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En los premios 'Altın Objektif'de la asociación de periodistas de revistas:



La serie #Yargı ganó el premio a Mejor serie del año.

Mejor actriz: #PınarDeniz

Mejor actor: #KaanUrgancıoğlu pic.twitter.com/SU3KWwiV1L — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) October 4, 2022

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En la anterior edición también fueron reconocidos otros nombres que ya son familiares para el público español, como Kenan Imirzalioglu (Ezel), como mejor presentador de televisión del año; Kivanc Tatlitug, (Sühan, venganza y amor, Kuzey Güney y Amor prohibido.), como Embajador del Año en Proyectos de Responsabilidad Social; Caglar Ertugrul (Trampa de amor y La señora Fazilet y sus hijas), Feyyaz Duman (Mujer) y Alina Boz (Parampaça). Sin embargo, este año, los premiados no son aún conocidos por el público español.

¿De qué trata Secretos de familia, la serie protagonizada por Kaan Urgancioglu y Pinar Deniz, que estrena Antena 3?

La nueva serie de Antena 3 para las noches de los domingos llega para sustituir a Infiel, que ya llega a su fin. Es una de las una de las ficciones en emisión desde 2021 de mayor éxito en Turquía y ha sido número uno de audiencias, tanto es así que ya prepara una segunda temporada.

Vendida a más de 20 países, gira en torno a la emocionante historia de Ilgaz y Ceylin, que está llena de secretos, suspense, romance y revelaciones. Ceylin esuna brillante y valiente abogada e Ilgaz, un fiscal sensato. Ella quiere romper las reglas; él permanece fiel a las mismas y está al servicio de la justicia. La serie habla también sobre la inocencia, la justicia, la legalidad o la ética.

Ambos tienen varios desencuentros, pero cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, el protagonista acudirá a Ceylin en busca de ayuda. En este cruce de destinos, sus vidas cambiarán para siempre en la búsqueda de la verdad y... del verdadero asesino.