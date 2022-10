Hace tan solo unos días anunciábamos que Can Yaman iniciaba el rodaje en Hungría de su nueva serie El Turco, para Disney+ Turquía, que además coincidía con el estreno de su primera serie íntegramente en italiano, Viola come il mare. Sin embargo, hoy nos hemos despertado con malas noticias: el actor se encuentra en cama por enfermedad y no puede seguir grabando de momento. Así lo han anunciado los medios de comunicación turcos.

Además, la sorpresa ha sido mayor cuando hemos sabido que las cuentas de Instagram y Twitter del actor han desaparecido y no se sabe muy bien por qué. No es la primera vez que Can Yaman elimina sus cuentas en redes sociales, huyendo de hakers o de críticas negativas, o, como sucedió el año pasado, aparentemente por el mal momento que atravesaba con su entonces novia, Diletta Leotta. En esta ocasión, el motivo podrían ser las críticas, pues ha recibido últimamente algunos comentarios negativos por su serie italiana recién estrenada. Sin embargo, también podría ser un problema de las propias redes sociales. De momento, se desconocen los motivos.

"Estoy en Budapest, pero no puedo salir de la cama porque estoy resfriado"

En cuanto a su enfermedad, tampoco se sabe muy bien qué le pasa al admirado actor turco. Las alarmas se desataron cuando, solo llegar a Hungría, Yaman declaró que su estado de salud no era todo lo bueno que desearía. Poco después, la cadena italiana RTL debía entrevistar a los protagonistas de Viola come il mare para el programa W Italia, pero al plató solo acudió Francesca Chillemi, mientras que Yaman entró por teléfono asegurando que no podía faltar, por respeto a sus fans.

Él mismo confirmó su estado de salud: “Estoy en Budapest para el comienzo del rodaje de ‘El Turco’ pero no puedo salir de la cama porque estoy resfriado y necesito descansar". Así las cosas, pese a que el rodaje de la serie El Turco debería haber empezado ya, este inconveniente ha obligado a paralizar las grabaciones. Se trata de la tercera serie de la nueva plataforma Disney+ en Turquía, que ya estrenó con mucho éxito su primera apuesta, con Engin Akyürek a la cabeza, y también la segunda, protagonizada por Demet Özdemir y Bugra Gülsoy.