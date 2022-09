Después de Kaçis y El Turco, dos éxitos protagonizados por los más grandes actores turcos -Engin Akyürek y Can Yaman- con los que ha debutado Disney+ en Turquía, un tercer título está conquistando al público. También encabezado por dos nombres de prestigio como son Demet Özdemir y Bugra Gülsoy, la nueva telenovela se titula Dünyayla Benim Aramda (Entre el mundo y yo) y supone el regreso a la pequeña pantalla de la protagonista de Pájaro soñador y ex de Can Yaman, tras su boda en agosto con el cantante Oguzhan Koç.

Esta comedia romántica está dirigida por Pinar Bulut y cuenta las aventuras de un triángulo amoroso, que tiene como trasfondo las redes sociales. A lo largo de sus seis capítulos, Ilkin (Demet Özdemir) se nos presenta como redactora jefe de una importante revista, junto a su novio, un famoso actor llamado Tolga (Bugra Gülsoy), y una tercera en discordia, Sinem, interpretada por la actriz Hafsanur Sancaktutan, que hará que se tambalee la pareja. Así, para comprobar la fidelidad de su chico, Ilkin se inventa un juego en las redes sociales.

Los cambios en el elenco protagonista de la serie

Demet y Bugra se convierten, en esta comedia, en pareja televisiva por primera vez. A ella la hemos visto junto a actores de repercusión internacional como Can Yaman o Ibrahim Çelikkol (Mi hogar, mi destino), y a él, con otras reconocidas actrices como Özge Özpirinçci (Amor a segunda vista) o Leyla Lidia Tugutlu (Mi hija).

Esta serie iba a estar protagonizada por Kerem Bürsin, lo que en su momento generó un gran escándalo y provocó los celos de la entonces novia del actor, Hande Erçel, por lo que tuvo que desembarcarse. Lo más curioso es que antes la propuesta había ido a parar a Hande Erçel junto con Bugra Gülsoy, sin embargo el actor fue descartado y ella se negó a participar debido a algunas escenas subidas de tono. Así que los productores pensaron en Kerem Bürsin y Demet Özdemir, y al retirarse el protagonista de Love is in the air, regresaron a Bugra Gülsoy, quien aceptó.

La serie empezó sus emisiones en Turquía el 14 de septiembre de 2022 por la plataforma Disney Plus y se presena como una de las producciones más importantes del año.