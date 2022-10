La situación de los Yaman tras perder uno de sus mejores barcos de transporte en el capítulo del jueves de Tierra Amarga pasó a ser crítica. Sin embargo, nadie nunca estuvo tan mal que no pueda estar peor. En mitad de la noche, Züleyha recibió una llamada de teléfono en la que le comunicaron que parte de su ganado se estaba muriendo por causa de una intoxicación. Hakan la acompañó a examinar las vacas y se cercioran de que lo que les dijo en uno de sus empleados era cierto: había animales enfermos en Tierra Amarga.

Debido al mal estado de las vacas, el ministerio de sanidad se vio obligado a cerrar la fábrica de leche de los Yaman hasta nuevo aviso. Este contratiempo les causó pérdidas de más de veinte millones de liras. Hakan estaba dispuesto a asumir ese pago sin ninguna contraprestación a cambio, pero Züleyha puso como condición para aceptar el préstamo, que se quedasen con un 20% más de las acciones de la compañía.

Cuando Betül se enteró de lo que Züleyha pretendía hacer, trató de impedírselo. «Yo soy la apoderada de Demir Yaman y me niego a que vendas más acciones», sentenó. Züleyha le recordó que su parte de la empresa no llegaba ni al 50%, por lo que no tenía, ni voz, ni voto, en asuntos tan importantes.

Fikret se desilusionó tras un nuevo rechazo por parte de Züleyha

Horas más tarde, Fikret regresó de su viaje a Estambul y le contó a Lütfiye y a Züleyha qué fue a hacer allí. «Vendí algunas de mis propiedades para poder saldar la deuda que contrajimos tras lo ocurrido con el barco y las vacas», dijo al mismo tiempo que plantó ante su cuñada una bolsa llena de dinero. Züleyha le dio las gracias, pero le contesta que ya no haría falta tal cantidad, pues vendió acciones a Hakan a cambio de la suma necesitada. Fikret, por supuesto, quedó muy dolido ante tal rechazo y, también, bastante celoso.

Lejos de allí, un grupo de trabajadores se dirigió a una propiedad, aparentemente, abandonada, para derruirla. Entre los escombros, en el interior de una cámara frigorífica, apareció el cuerpo de Demir Yaman