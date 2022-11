Kerem Bürsin no deja de triunfar. Mientras sus series se emiten cada vez en más países y sigue preparando nuevos e importantes proyectos, el actor turco vuelve a ser reconocido por algunas de sus más exitosas producciones, como es el caso de Love is in the air, la ficción que le ha hecho famoso alrededor del mundo. Así, acaba de recibir un nuevo galardón por su papel de Serkan Bolat, en este caso en Latinoamérica, en los Premios Produ 2022.

La sexta edición de este importante evento, que otorga 39 premios a las mejores producciones televisivas de toda América Latina y cuenta con un jurado profesional de más de 500 personas de la industria del cine y la televisión, ha querido reconocer el trabajo de Kerem Bürsin en la comedia romántica que le unió precisamente a Hande Erçel, la que ha sido su novia hasta hace unos meses, y con la que se ha convertido en una de las parejas más queridas del mundo televisivo turco.

El primer país latino que empezó a emitir Love is in the air fue Puerto Rico, el año pasado. También ha llegado a Chile y Ecuador, entre otros. Pero Bürsin no ha sido el único turco galardonado en los Premios Produ 2022. En la categoría femenina se ha reconocido el trabajo de Alina Boz, en Marasli, donde trabaja junto a Burak Deniz. Entre las producciones latinas y españolas, se galardonó a Pálpito como mejor serie dramática, a los mexicanos Sebastián Zurita como mejor actor principal de comedia por Cómo sobrevivir soltero 2, y Luis Felipe Tovar por Natural Born Narco, y a las españolas María León por Heridas y Maggie Civantos por Express, entre otros.

Kerem Bürsin, éxito en el trabajo... ¿y en el amor?

A nivel profesional, Kerem Bürsin está en su mejor momento, con una película recién estrenada, Eflatun, junto a Irem Helvacioglu, proyectos en España -donde ahora mismo vemos dos telenovelas suyas, En el corazón de la ciudad y Zeynep, buscando a su padre, y donde pronto se volverá a ver Love is in the air- y campañas de publicidad que no dejan indiferente a nadie.

Pero a nivel personal, la cosa no está tan clara. En las últimas semanas, se ha vuelto a destapar el culebrón Kerem Bürsin-Hande Erçel, tras unas imágenes donde los ex novios tomaban café amigablemente en Estambul. Sin embargo, poco después surgieron otras que apuntaban a que Bürsin habría sido infiel a Hande cuando aún estaban juntos, durante un viaje a España con la actriz mexicana Stephanie Cayo.

Al ser preguntada Hande Erçel recientemente confirmó que había tomado café con su ex, pero aseguró que: "No hay nadie en mi vida. Si lo hubiera lo sabríais".