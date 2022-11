La ilusión de los fans de la pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel ha durado muy poco. Hace tan solo unos días, hablábamos de un claro acercamiento entre la pareja, tras varios meses distanciados y rodeados de incómodas situaciones para ambos. Los protagonistas de Love is in the air, que habrían vuelto a hablarse a raíz del cáncer que sufre la sobrina de Hande -Mavi-, se tomaban un amigable café en un Starbucks de Estambul y de ahí se iban juntos en coche. Sin embargo, ahora vuelve a sobrevolar el distanciamiento y la desconfianza entre ellos.

Todo ha sido debido a la publicación de unas fotografías donde se ve, al parecer, a Kerem Bürsin con Stephanie Cayo de espaldas cogidos de la mano y paseando por Madrid, en un momento en el que el actor turco todavía salía con Hande Erçel. Ya en aquel momento surgieron fuertes rumores de infidelidad de Bürsin con la actriz peruana, que anunció que acababa de romper con su novio, el español Maxi Iglesias, y a quien ya se le preguntó por su posible relación con el apuesto turco. La actriz confirmó que lo conocía pero "todavía no demasiado".

Foto publicada por El Popular, de Perú.

Así pues, parece que la tranquilidad no llega para Hande, quien rompió con Kerem Bürsin a principios de este año por celos y sospechas de infidelidad, para acabar en brazos de otro actor, Kaan Yildirim, que a los pocos días ya iba de la mano de una nueva novia, Pinar Deniz (Secretos de familia), y que ahora se encuentra de nuevo con el fantasma de la infidelidad. Está claro que la guapa actriz no tiene mucha suerte en el amor.

Algunos medios han apuntado ya a la animadversión del entorno de Hande hacia Kerem Bürsin por su supuesto comportamiento, y han señalado que el cuñado de la actriz ha dejado de seguir al protagonista de Love is in the air. De momento, en las redes sociales de Hande y Kerem no hay movimiento. El culebrón continúa... ¿desmentirá Bürsin la veracidad de esas fotografías con Stephanie Cayo? ¿Alguien quiere que Hande y Kerem no se reconcilien? ¿Volveremos a ver juntos a la querida y admirada pareja? Tras meses de idas y venidas, aún queda mucho por dar por zanjada esta historia.