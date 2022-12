Parece que la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se esfuma. La prensa turca ya está hablando de un nuevo noviazgo de la actriz protagonista de Love is in the air: un jugador de baloncesto llamado Kartal Özmizrak. Así, la bella intérprete seguiría los pasos de otras actrices que se han enamorado de altísimos baloncestistas, como Ebru Sahin, que cayó rendida ante los encantos de Cedi Osman y finalmente se casó con él este verano.

Mientras seguían corriendo noticias de una posible reconcilicación entre la adorada pareja protagonista de Love is in the air a raíz de un cordial encuentro entre ambos en Estambul, los medios de comunicación apuntan con fuerza a este nuevo y apuesto deportista como la nueva ilusión de Erçel. Al parecer, estuvieron juntos en un momento tan emotivo como la fiesta de cumpleaños de la actriz, el pasado 25 de noviembre, por lo que la pareja se conocería de antes.

Una fotografía donde aparecen ambos, rodeados de otros amigos, unida a comentarios del entorno cercano de la actriz, han hecho saltar las alarmas, y, a la espera de que alguno de ellos confirme el noviazgo, ya son muchos los medios que hablan de ellos.

¿Quién es Kartal Özmizrak, el supuesto nuevo novio de Hande Erçel?

Este atractivo jugador de baloncesto, mide 1,88 metros y ocupa la posición de base en el Bahçeşehir Koleji S.K. de la Basketbol Süper Ligi, la primera división del baloncesto en Turquía. Tiene 27 años (dos más que la actriz, que acaba de cumplir 29).

Ha ganado varias medallas de oro: en 2013 con la Selección de baloncesto de Turquía sub-18 en el Campeonato FIBA Europa Sub-18 en Letonia; en 2014 con el equipo sub-20 en el campeonato de Grecia; y en 2015, con el mismo equipo, en el mismo torneo, que se disputó en Italia.

Al jugador le gusta la música de Nirvana, entre otros, y jugó en 2020 en un equipo español, el Monbus Obradoiro de Santiago de Compostela, que lo fichó para jugar una temporada en la liga ACB. Esta ha sido su única salida de Turquía como jugador profesional en un equipo que no es de su país.

Kartal y Kerem no tienen nada que ver físicamente. Mientras el primero es moreno, el actor turco tiene rasgos más nórdicos, por lo que Hande habría cambiado completamente sus gustos en este caso. Mientras tanto, su ex, a quien últimamente se le había vinculado con su también ex novia Serenay Sarikaya, se ha apresurado a desmentirlo con una frase en sus redes sociales: "Son noticias basura".