Kerem Bürsin está que no para. Después de pasar por Madrid para el estreno de A todo tren 2, película española en la que interviene con un pequeño cameo, el aclamado actor turco cruzó el charco para ir a Estados Unidos, donde actualmente se encuentra visitando a sus padres. Pero también ha trascendido, a través de algunos medios turcos, que el adorado Serkan de Love is in the air, podría haberse reunido allí con su ex Serenay Sarikaya, con la que mantuvo una relación de cuatro años hasta 2019.

Cuando todavía colean entre las fans del actor las ganas de reconciliación con Hande Erçel, ahora surge este nuevo rumor que habla de posible relación con la actriz a quien conocimos en España como protagonista de Medcezir. Una noticia que llama bastante la atención en estos momentos, en los que a Serenay también se la ha relacionado últimamente con otro conocido actor turco, Burak Deniz. Sin embargo, los medios turcos apuntan a que el encuentro entre Kerem y Serenay se produjo en Texas, donde habrían viajado con un día de diferencia para pasar desapercibidos. Habrá que ver cómo avanza este rumor...

Kerem Bürsin, un amante de Estados Unidos

Mientras tanto, el guapo actor turco ha decidido pasar unos días visitando a su familia, sus padres y su hermana Melis, justo después de haber participado en Miami en una gala celebrada por las líneas aéreas turcas Turkish Airlines, presentada por el actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce y donde también estuvo presente otra admirada actriz turca, Melis Sezen (Infiel).

Bürsin tiene mucho vínculo con Estados Unidos, pues pasó unos años viviendo allí con su familia y fue donde tuvo su primera formación actoral y sus primeros papeles, antes de volverse para Turquía, que es donde ha hecho realmente su carrera profesional. En alguna ocasión, el actor ya había adelantado que quería volver a probar suerte en América, así que quizás esta sería la ocasión, aunque también sabemos que le gustaría abrirse camino en España. Ahora que está libre de compromisos sentimentales, probablemente esté aprovechando para buscar el mejor lugar para seguir triunfando a nivel profesional. ¿Dónde acabará?