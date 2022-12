Los actores y actrices turcos adquieren cada día más relevancia a nivel internacional, y no es solo por sus actuaciones, que arrasan en medio mundo, si no también porque a la gente le interesa saber de ellos también a nivel personal. Por eso, son muchísimas las búsquedas que se recogen en internet, concretamente en Google -que es el buscador por excelencia-, y por ese motivo se ha organizado por primera vez en Turquía el evento 'Celebrando lo que buscamos 2022', con la sorpresa de descubrir que la actriz más buscada este año ha sido ¡Hande Erçel!

La protagonista de Love is in the air acudió al acto y se convirtió en la estrella de la noche al haber batido todos los récords , pasando incluso por delante de su ex Kerem Bürsin, del internacional Can Yaman, o de la admirada (y también su rival número uno) Demet Özdemir.

Otros actores y actrices estaban en la lista de los más buscados en internet en Turquía durante 2022, como Bensu Soral (Içerde), Birce Akalay (Amor en blanco y negro), Öykü Karayel (Kuzey Güney) y su marido el cantante Can Bonomo, o Ezgi Mola (Inocentes). Pero sin duda Hande fue la que se colocó en primer lugar. Lo cierto es que durante este año la bella intérprete ha llenado titulares por varios motivos, su relación y posterior ruptura con Kerem Bürsin, su enemistad con Demet Özdemir y la enfermedad de su sobrina Mavi.

¿Qué proyectos tiene Hande Erçel?

A nivel profesional, han sido pocos los proyectos que han ocupado a la actriz en este 2022. Después de terminar su última serie, la comedia romántica Love is in the air, que tanta popularidad le ha brindado junto a su pareja televisiva Kerem Bürsin, no se ha embarcado todavía en un nuevo proyecto.

La actriz ha estado más dedicada a la publicidad a la espera de un proyecto que le pareciera lo suficientemente interesante. De momento, está en conversaciones con Disney + Turquía, por donde están pasando sus más reconocidos compañeros de profesión como Engin Akyürek, Demet Özdemir, Burga Gülsoy o Can Yaman, y también adelantó a los periodistas, durante el evento de Google, que está preparando un proyecto importante en el que podría interpretar a una sirena.

Mientras los admiradores de la actriz turca esperan volver a verla en algún nuevo proyecto, continúan sin cesar las especulaciones sobre una posible reconciliación con su ex, después de haber sido vistos tomando café en Estambul. Precisamente hace unos días, las redes volvieron a estallar con comentarios como '¡Hande y Kerem se casan!', después de que Erçel se mostrara feliz y ¿enamorada? durante un vídeo que subió a sus redes.

