El trágico momento que vive Turquía, tras sufrir varios graves terremotos el pasado lunes 6 de febrero, con más de 30.000 muertos, ha sensibilizado a toda la industria televisiva turca y a sus actores y actrices. Las noticias no han dejado de circular en estos últimos días y, además, de comunicar el fallecimiento de una actriz que formó parte de la última temporada de Tierra amarga, Emel Atici, también han hablado mucho de la desaparición de Cansu Dere, la popular actriz que dio vida a la doctora Asya en Infiel y a Zeynep en Madre, las series turcas que emitieron Antena 3 y Nova, respectivamente.

Los rumores de que la actriz podría haber perdido la vida bajo los escombros no han dejado de proliferar en los últimos días. Uno de los motivos de estos comentarios ha sido que Cansu, al contrario de la mayoría de sus compañeros de profesión, no se ha pronunciado a través de sus redes sociales para mostrar su apoyo y solidaridad con sus conciudadanos. De hecho, desde los terribles sucesos, la protagonista de Infiel no se ha dejado ver ni virtual ni presencialmente.

¿Qué se sabe del evento solidario de Disney + Turquía en el que Cansu Dere iba a participar?

Aunque a finales de la semana pasada, la conocida periodista turca Birsen Altuntas, que suele tener información de primera mano de las celebridades de su país, tranquilizó a todos los seguidores de la bella actriz diciendo que estaba bien y anunciando que Dere iba a participar en un evento solidario de Disney + Turquía para ayudar a los damnificados, en el que formarían parte, entre otros, los populares Can Yaman y Demet Özdemir, de momento no se ha tenido noticias de ese evento.

Se anunció en todos los medios turcos para ayer domingo, 12 de febrero, sin embargo, de momento nada se sabe de esa celebración ni se ha visto una sola fotografía de Cansu Dere. Su cuenta de Instagram sigue intacta desde hace cinco semanas; la actriz no ha publicado nada ni ahí ni en otras redes sociales y tampoco se ha dejado ver. Además, no existen, de momento, imágnes del supuesto evento solidario de Disney + Turquía.

Así pues, todavía son bastantes los interrogantes que giran en torno a Cansu Dere y su presencia o no en las zonas afectadas por los terremotos. Mientras tanto, compañeros como Kerem Bürsin o Can Yaman han pedido desde sus cuentas de Instagram que el pueblo se vuelque en ayudar a los afectados por los seísmos con donaciones económicas o de material necesario en estos momentos.

