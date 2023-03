El fiscal reunió las suficientes pruebas para detener a Çolak por todos los crímenes que había cometido en Tierra Amarga. Junto con un grupo de oficiales, se presentó en la mansión del terrateniente y le esposó delante de sus empleados en el capítulo de Tierra Amarga. Por supuesto, Çolak opuso resistencia y aseguró ser inocente de todo aquello de lo que se le acusaba: «Yo acabo de salir de cárcel, no puedo volver a entrar».

Mientras tanto, Betül y Abdülkadir trataron de adaptarse a su nueva vida de prófugos. La joven, incluso, se esforzó en hacerle un poco de té al que fuera su gran amor, para limar asperezas. El hombre le agradeció su gesto y prometió que trataría de hacer que mejorasen las cosas: «Sé que no hay mucho que comer, pero no te preocupes, saldré a comprar algo. No dejaré que mueras de hambre».

Abdülkadir y Betül planearon su fuga a Francia

La idea de ambos era llegar a Francia, aunque no lo tenían nada fácil, pues, si iban por el aeropuerto, se arriesgaban a que descubrieran que su pasaporte era falso. No obstante, ir en coche tampoco era una buena opción, pues deberían cruzar varias fronteras. Finalmente, tomaron la decisión de ir por mar en un barco de carga como polizones.

Abdülkadir dio por terminada la conversación y salió a la calle para aprovisionarse de algunas cosas. Mientras tanto, Betül se quedó en casa. De repente, alguien tumbó la puerta. Se trataba de Züleyha, quien venía acompañada de Rasit, Çetin y Fikret. Estos tres atacaron y amordazaron a la abogada, mientras que Züleyha le confiesa que fue Füsün quien le dio su dirección. «Digamos que nos ha ayudado a hacer justicia», dijo la mujer. Después, atraparon a Abdülkadir.