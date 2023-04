Cemil lleva más de un año sin ver a su hijo desde que Betül tomó la decisión de abandonar el país sin pedirle permiso en La venganza de Iffet. Al taxista se le empieza a agotar la paciencia y lo que más quiere en la vida es ver a su hijo. Parece ser que el deseo del hombre está a punto de cumplirse, pues Asuman le pide a Betül que regresen a Estambul: «Me gustaría volver a nuestra tierra».

Lo cierto es que la anciana está enferma y quiere pasar sus últimos años en su ciudad de origen antes de exhalar su último suspiro. Con lo que no cuentan ambas mujeres es que en cuanto su avión aterriza, la policía detiene a Betül y Cemil aparece en comisaría para llevarse a Mehiffmet. «Ahora solo podrás verle cuando yo te lo permita. No voy a dejar que vuelvas a separarme de él como ya has hecho durante todo este timpo», le dice Cemil a su ex, mientras coge al pequeño en brazos.

Iffet le devuelve a Betül su hijo y esta se lo agradece

Con el paso de los días, Mehmet echa de menos a su madre, pues está acostumbrado a su presencia, así como a sus cuidados. Por mucho que traten de consolarle, el pequeño no quiere comer y se pasa el día llorando desconsoladamente porque no siente que esté en su hogar. Iffet, que está a punto de dar a luz, no puede soportar ver a una madre alejada de su bebé y se lo devuelve a Betül a escondidas de Cemil.

Esta le agradece el gesto a su vieja amiga. Sin embargo, los problemas no tardan en llegar. Cuando Cemil se entera de lo que hizo su esposa, amenaza con divorciarse de ella. Iffet, a diferencia de lo que el taxista pensaba, no se amedrente y, además, se muestra tajante: o perdona a Betül y empieza o, o será ella misma quien ponga fin a su matrimonio.

Por otra parte, Erhan intenta convencer a Dilek para que venda el resto de sus acciones y consigan así un fuerte suma de dinero. Sin embargo, la diseñadora prefiere acudir a Arif para pedirle trabajo en la compañía. Unas semanas más tarde, Iffet da a luz a una niña llamada Elif al tiempo que Nihal da señales de vida y amenaza con regresar a la vida de su madrastre