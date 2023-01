Este modelo y actor turco de 31 años, nació en Izmit (Turquía) el 17 de febrero de 1991 y se dio a conocer en nuestro país, con la serie Hayat: amor sin palabras, junto a Hande Erçel, (protagonista de Love is in the air y ex pareja de Kerem Bürsin). Burak Deniz es uno de los intérpretes más solicitados en su país, pero también ha sido protagonista de alguna que otra controversia. La más sonada tuvo lugar en 2020, cuando estaba en lo más alto de su reconocimiento internacional, cuando embistió a un motociclista con su coche estando bajo los efectos del alcohol.

Según informaron diversos medios turcos en aquel momento, Deniz circulaba por la costa de Arnavutköy, en Estambul y chocó contra la moto que iba delante de él. El motociclista cayó al suelo, y Burak bajó de su coche para asegurarse de que estaba bien, y a continuación se marchó sin esperar a la policía, lo que le supuso una demanda. Además, se le encontró alcohol en la sangre, y el Ministerio Público pidió 6 años de prisión para él. Sin embargo, al no sufrir daños la víctima, el actor solo tuvo que pagar 1.228 liras de multa y se le suspendió el carnet de conducir durante 6 meses.

También dio que hablar cuando, durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, se le vio pasear por las calles junto a su novia de entonces, Didem Soydam, estando los dos contagiados. Eso le supuso muchas críticas, aunque después no se ha vuelto a hablar del tema ni ha sido objeto de nuevas polémicas.

Burak Deniz estudió Historia del Arte en la Universidad 18 Mart de Çanakkale y más tarde Sociología. Pero el gusanillo de la actuación ya lo había sentido antes. “En Secundaria, a los 17, empezó a interesarme y me apunté a un taller”, explica el intérprete en una entrevista que concedió hace dos años a nuestra revista Telenovela. Pronto fue descubierto por un conocido director de casting y así empezó su carrera como actor.

Entre los trabajos que más éxito le han dado, destaca, además de la mencionada Hayat: amor sin palabras, otra que también se emitió en nuestro país, Nuestra historia (donde coprotagoniza junto a Hazal Kaya) o Marasli (donde es galán de Alina Boz). Antes también lo habíamos visto en un papel secundario en Medcezir. En total ha trabajado en 10 series y también en tres de internet y dos películas. En 2021 se trasladó a Italia para grabar Le Fate Ignoranti, una miniserie de Ferzan Ozpetek para el canal Disney Plus. Y este 2023 ya prepara un nuevo proyecto, İyi Yabancı, que se emitirá por Fox Tv Turkey y donde repite con Hande Erçel.



El actor es un gran amante de los animales, la música, la lectura, los viajes, el cine y los deportes. De hecho, fue jugador de hockey sobre hielo. A continuación te contamos más cosas sobre su vida que aún no conoces.