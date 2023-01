Burak Deniz no es tan exhibicionista ni alardea tanto de músculo como otros actores turcos que hemos conocido. Sin embargo, sus imágenes tienen una alta carga de sensualidad. ¿O no estáis de acuerdo en que con una foto como esta, con el sol ocultándose, él sumergido en el agua y solo mostrando sus hombros, no es para que nos desmayemos al verlo?