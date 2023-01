Hande Erçel es, sin duda, una de las actrices turcas más bellas, pero no solo está considerada así en su país, sino que cada año aparece también en las listas de las mujeres más hermosas del mundo. Sin embargo, no es solo su físico lo que la ha hecho reconocida a nivel internacional. Su trabajo como actriz es muy valorado y, no en vano, ha protagonizado hasta seis series de televisión y ha ganado numerosos premios.

La actriz tiene 29 años (nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma), mide 1,75 m y pesa 55 kilos. Es hija de Aylin Erçel y Kaya Erçel y tiene una hermana, Gamze Erçel, a la que está muy unida. Su infancia fue algo peculiar, pues durante un tiempo fueron sus abuelos quienes la criaron en su ciudad de nacimiento.

Sus padres animaron desde siempre a Hande a que estudiara Medicina, pero su talento para la actuación fue muy claro desde joven y, aunque tuvo algunos desencuentros con su padre por ese motivo, finalmente su familia entendió que su futuro estaba ligado al mundo artístico.



Se independizó y marchó a Estambul para estudiar en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en el departamento de Artes Tradicionales Turcas. Ya entonces, siendo estudiante, su físico llamó tanto la atención que inició su andadura como modelo y también presentando algún programa de televisión. Debutó como actriz profesional en el año 2013, con un papel para el tercer episodio de la serie Tatar Ramazan.

Un año después, participó como actriz de reparto en un episodio de la serie Çalıkuşu, donde interpretaba a una joven enferma postrada en una cama, y en otras como Çılgın Dersane Üniversitede, en la que aprendió el lenguaje de signos para su papel. Debido a la cantidad de proyectos profesionales que empezaron a llegarle, tuvo que abandonar sus estudios, pero siempre ha reconocido que quiere continuar con su carrera universitaria.

Se hizo más conocida en el ámbito turco cuando interpretó a Selen Karahanlı en Hayat Ağacı (2014). Tras su éxito interpretando a Selin Yılmaz en Güneşin Kızları, consiguió otros papeles protagonistas en series como Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci (2017-2018), Halka (2019), Azize (2019) y Sen Çal Kapımı (Love is in the air), vendidas a más de 90 países.

Aquí te contamos algunas curiosidades más que quizás aún no conoces de la aclamada actriz turca.