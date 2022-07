Entre el 1 y el 13 de julio de 1997, toda España se mantuvo en vilo. Doce días en los que la sociedad vasca dejó atrás la indiferencia y el miedo e hizo frente a la amenaza del terrorismo de ETA. Con motivo de los 25 años que se cumplen de esta fecha, La Sexta emite de manera especial el miércoles 13 de julio, a las 22.30, el documental original de ATRESplayer PREMIUM El instante decisivo.



La producción original de Atresmedia narra los excepcionales acontecimientos que se vivieron esos días: una operación de rescate sin precedentes, la del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara; el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco y el pulso que un pueblo mantuvo con ETA durante 48 horas por salvar la vida de uno de los suyos.

El instante decisivo: los detalles del documental de ATRESplayer que ofrece en abierto La Sexta

El instante decisivo es un documental original de ATRESplayer PREMIUM, un documento periodístico que aprovecha las ventajas narrativas de la ficción, para contar los hechos que las cámaras no registraron en esos días claves y que complementan un extenso material documental que retrotrae al espectador a lo vivido en aquellos primeros días de julio de 1997.

Luz Aldama, directora de Programas de Actualidad de Atresmedia TV, y Teresa Latorre, directora de El instante decisivo, son las productoras ejecutivas de este proyecto producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y La Caña Brothers para ATRESplayer PREMIUM. El documental puede verse en todo el mundo a través de la versión internacional de la plataforma.

La producción, rodada durante el verano de 2020 en escenarios de Madrid y el País Vasco, arranca su narración en la madrugada de 1 de julio de 1997, cuando en una noche llena de tensión y de situaciones imprevistas, la Guardia Civil libera en una nave de Arrasate/Mondragón al funcionario de prisiones secuestrado por ETA, José Antonio Ortega Lara. Llevaba 532 días de cautiverio, el secuestro más largo de ETA. El documental incluye imágenes inéditas de esa noche, los momentos más emocionantes de la compleja operación llevada a cabo por la Guardia Civil.

Solo nueve días después de este éxito, celebrado con intensidad por todos, llegaría la reacción de la banda. ETA secuestró al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco y dio 48 horas al Gobierno para cumplir sus exigencias. Pero no contaron con lo que un pueblo es capaz de hacer por uno de los suyos. El grito contra ETA de los ermuarras se escuchó en todo el mundo y, por primera vez, gritaron sin miedo. Y así, la organización terrorista empezó a escribir su final.

El Instante decisivo está disponible en ATRESplayer PREMIUM como parte de su oferta de contenidos ORIGINALES. La plataforma continúa su apuesta por el género documental con títulos como Pongamos que hablo de, Ellas, Mr. Trump, disculpe las molestias o Los Borbones: una familia real, la primera serie documental sobre la Familia Real Española y que ha sido un éxito en ATRESplayer PREMIUM.

