La actualidad vive una fase de cambios en Telecinco. Los magazines informativos de la cadena atraviesan una remodelación tras el anuncio del fichaje de Sonsoles Ónega por Atresmedia. Ante esta noticia sorpresa, al menos para la audiencia, puesto que apenas unos días antes Mediaset había anunciado la preparación de un formato especial liderado por la periodista por el próximo 50º cumpleaños de la Reina Letizia, el conglomerado mediático ha reaccionado con rapidez y ya se sabe cómo quedará su plantilla para los próximos meses.

Mientras Joaquín Prat asume la presentación de Ya es mediodía en Telecinco, Ana Terradillos toma el relevo en Cuatro al día, continuando así vinculada a uno de los programas informativos de referencia en el grupo. De hecho, el presentador quiso desearle lo mejor en su nueva etapa en su despedida de El programa de Ana Rosa (ahora del verano) el pasado viernes 15 de julio.

El debut de Ana Terradillos en Cuatro al día

El programa del verano, que queda a cargo de Patricia Pardo y Marc Calderó, ya avanza sin Ana Terradillos, aunque sí con Joaquín Prat, que aún compatibilizará AR con Ya es mediodía durante varias semanas. Pero que haya terminado su participación en el matinal no significa que no vayamos a verla en Mediaset y, de hecho, de forma inmediata.

Desde el lunes 18 de julio Terradillos asume la presentación de Cuatro al día para continuar la labor de su compañero al frente del programa de actualidad de la tarde. A partir de las 18.00, de lunes a viernes, podremos ver a la periodista vasca liderando el magazine, justo tras la emisión de Todo es mentira. El reto de esta nueva etapa reside en afianzar la audiencia de esa franja, más aún después del trasiego de cancelaciones y el traslado de presentadores que han sufrido los programas de Mediaset en las últimas semanas.

