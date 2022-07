La vuelta de Ana Rosa Quintana a los platós es inminente. Después de meses apartada por estar tratándose de un cáncer del que ya se ha recuperado, tal y como ha asegurado ella misma en su última aparición pública, la presentadora prepara todo para coger los mandos de 'El Programa de Ana Rosa' tras el verano, lo que hace que Ana Terradillos, quien ha sido su sustituta, se haya despedido del programa. "Hasta aquí ha sido todo", comenzaba diciendo la periodista en su despedida del programa donde ha agradecido a todo el equipo haberla acogido. Un discurso que ha emocionado a todos los presentes, e incluso a los no tan presentes pues también se ha visto cómo Joaquín Prat quedaba afectado por las palabras de su compañera.

Telecinco

"Ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañanas. Gracias Ana, gracias Chelo, gracias Unicorn, gracias Mediaset por habernos dejado desempeñar este proyecto y gracias a todo el equipo que me ha ayudado y me lo ha hecho facilísimo. También gracias a ustedes por haber seguido el programa y haber confiado en nosotros. Me van a seguir viendo, pero en otro sitio", aseguraba la periodista momentos antes de dar paso a su compañero, Joaquín Prat, al frente de la crónica rosa del programa, con quien realizaba su conexión diaria.

Visiblemente emocionado, su compañero anunciaba en qué otro sitio podríamos verla a partir de septiembre: en 'Cuatro al día', el programa de televisión con el que Prat arrancó en Mediaset. "Espero que 'Cuatro al día' te dé tantas satisfacciones como me ha dado a mí y espero que disfrutes de esta nueva etapa tanto como la he disfrutado yo. No tengo ninguna duda de que 'Cuatro al día' se queda en las mejores manos", ha dicho el presentador visiblemente emocionado.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io