Cuando RTVE anunció el regreso de las entrevistas a su cadena con un formato único fue percibido como una buena noticia, más aún cuando se supo que esta propuesta traería de vuelta a la cadena pública a uno de los rostros más emblemáticos de los últimos años, María Casado. La directora de Soho Televisión, la división audiovisual de la compañía creativa fundada por Antonio Banderas volvía al canal en el que había desarrollado su carrera con Las tres puertas, una apuesta, arriesgada pero de calidad, por la conversación.



En la línea de formatos clásicos que triunfaron en el periodismo de otras épocas televisivas, La 1 apostaba así por la palabra como gran protagonista. Casado ejercería de estímulo y para que los personajes de diferentes ámbitos que visitaban el programa sintiesen absoluta libertad para hablar e incluso divagar sobre temas de calado personal, emocional, político, profesional...

Pero los resultados de la audiencias fueron muy discretos y eso hizo peligrar la duración del formato en antena, además de disgustar profundamente al equipo y la propia María, como expresó en uno de los programas, frente a Pedro Ruiz. Sin embargo, el tiempo, como suele ocurrir, pone a cada uno en su sitio, y parece que también a Las tres puertas, que tendrá una segunda oportunidad para probar su valor en una nueva temporada.

Las tres puertas: dónde ver la segunda temporada

El programa de entrevistas que más bien son charlas profundas llenas de sinceridad volverá el próximo curso a la parrilla televisiva. Y, para tranquilidad de todos los seguidores del formato, no se irá de RTVE. El ente público ha confirmado que la andadura de Las tres puertas aún tiene recorrido bajo su amparo, aunque en lugar de ser ofrecido en el prime time de La 1, se pasará a La 2, un canal en el que encaja a la perfección. Además, esta no es la única buena noticia para el formato, pues el programa y su presentadora son finalistas en los Premios Iris que otorga la Academia de televisión.

