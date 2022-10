El Hormiguero continúa una semana más haciéndonos disfrutar de sus habituales experimentos científicos, magia, trucos caseros y, cómo no, con las mejores entrevistas. La semana del 10 al 13 de octubre va a explorar apuestas comprometidas y arriesgadas del cine nacional, nos ofrecerá una lección de política española y nos animará a bailar los ritmos latinos más pegadizos del momento. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:



El Hormiguero: invitados de la semana del 10 al 13 de octubre

Lunes 10 de octubre (21.45) : Miguel García Herrán y Javier Gutiérrez

Arrancamos la semana en El Hormiguero con buen cine, el que nos traen los actores Miguel Herrán (La casa de papel) y Javier Gutiérrez (Reyes de la noche), protagonistas de la película Modelo 77 que ya puede disfrutarse en cines. Ambientada en los primeros años tras la dictadura de Franco, la cinta narra el periplo de un joven contable condenado a una pena desproporcionada. Junto a su compañero de celda se une a un grupo de presos comunes que se están organizando para exigir una amnistía y cambios en el sistema penitenciario de la época.

Martes 11 de octubre (21.45) : Carmen Machi y Laura Galán

El martes nos visitan las actrices Carmen Machi (Amor de madre, Mañana es hoy) y Laura Galán que el próximo 14 de octubre estrenan en cines el largometraje Cerdita. En este thriller de Carlota Pereda, basado en su corto ganador del Goya en 2019, una joven sufre el acoso y las burlas de unas chicas de su pueblo hasta que un desconocido las secuestra. La protagonista deberá decidir entre salvar a las chicas o no decir nada para proteger a ese hombre.

Miércoles 12 de octubre (21.45) : Miguel Ángel Revilla

Recibimos a nuestro buen amigo, el Presidente de Cantabria y Secretario General del Partido Regionalista Cántabro, Miguel Ángel Revilla. Con él repasaremos los más destacado del panorama político de las últimas semanas y pasaremos un gran rato con uno de nuestros políticos más queridos!



Jueves 13 de octubre (21.45) : Manuel Turizo

Cerramos la semana en El Hormiguero con el ritmo que nos trae el cantante colombiano Manuel Turizo, autor de uno de los grandes éxitos de este verano, titulado La bachata. El tema lleva más de cuatro meses en el top cinco de los videoclips más vistos de YouTube y se sitúa entre las tres canciones más escuchadas en España en Spotify.