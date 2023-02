El Hormiguero continúa ofreciendo el mejor entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 27 de febrero al 2 de marzo nos invita a conocer en profundidad a dos personajes muy conocidos en nuestro país como son Nacho Vidal y Miguel Bosé ya que algunos de sus actores acuden a presentar las series biográficas que recorren sus carreras. Además, tendremos la oportunidad de disfrutar de una nueva comedia española que llega a los cines y, por si fuera poco, bailaremos al ritmo de uno de los últimos hits de este 2023 como adelanto del lanzamiento del esperadísimo disco de una artista colombiana que triunfa en todas las listas de éxitos. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de esta semana:



El Hormiguero: invitados de la semana del 27 de febrero al 2 de marzo

Lunes 27 de febrero (21.45) : Martiño Rivas y Andrés Velencoso

Arrancamos la semana con la visita de los actores Martiño Rivas y Andrés Velencoso quienes nos van a presentar Nacho, la nueva serie original de Atresplayer Premium que se estrena el próximo domingo 5 de marzo en la plataforma. Rivas protagoniza esta serie inspirada en la vida del actor de cine para adultos, Nacho Vidal, y en donde se muestra esta controvertida y millonaria industria.



Martes 28 de febrero (21.45) : Karol G

Recibimos, por primera vez, a una de las artistas latinas más escuchadas del mundo, a la cantante colombiana Karol G, que viene a presentarnos su nuevo álbum, “Mañana será bonito”. El álbum, disponible desde el 24 de febrero, viene acompañado del bombazo TQG (“Te quedó grande”) junto a su compatriota Shakira. En España, “la Bichota” consiguió el quíntuple disco de platino con “Provenza”, una de las canciones más escuchadas del año pasado -700 millones de reproducciones en Spotify- y que está incluida en su nuevo disco.



Miércoles 1 de marzo (21.45) : Miguel Bosé y José Pastor

Nos visitan Miguel Bosé y el actor José Pastor para hablarnos de Bosé, la serie sobre la vida del cantante que se estrenará en España el próximo 3 de marzo en la nueva plataforma de streaming SkyShowtime. La ficción sigue la vida del conocido artista revelando las historias que hay detrás de algunas de las canciones más míticas de la música española. Pastor interpreta a Bosé en la ficción durante la década de los 70.

Jueves 2 de marzo (21.45) : Paco León y Ernesto Alterio

Completamos la semana con otro gran tándem: el de los actores Paco León y Ernesto Alterio. Ambos protagonizan su nueva película, titulada Mari(dos), que se estrena en cines el próximo 10 de marzo. En la comedia ambos interpretan al marido de una misma mujer y se enteran de la doble vida que ella lleva con ambos cuando acuden a verla al hospital donde ella está ingresada por un accidente.