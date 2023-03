El Hormiguero continúa ofreciendo el mejor entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 6 al 9 de marzo se centra en la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Por ello, en estos días vemos a ilustres invitadas protagonizar los programas con charlas de lo más interesantes. La música tendrá un papel protagónico en estas ediciones, pero también habrá tiempo para los libros y la moda y, de una forma muy especial, para repasar parte de la Historia de España y de la televisión en nuestro país con uno de los iconos de los 80 y 90, musa erótica, actriz y personalidad de gran relevancia que, aún hoy, demostrará que tiene muchas cosas que contar. Descubre a todas las invitadas de El Hormiguero de esta semana:



El Hormiguero: invitadas de la semana del 6 al 9 de marzo

Lunes 6 de marzo (21.45) : Edurne

Arrancamos la semana con la visita al plató de la cantante madrileña Edurne, quien va a presentar 'Fresas y Champán', su nuevo single disponible desde el 3 de marzo. El sencillo formará parte del que será su próximo disco que verá la luz en otoño.

Martes 7 de marzo (21.45) : Bárbara Rey

El equipo de 7 y acción recibe por primera vez en plató a la actriz, cantante y presentadora Bárbara Rey. Con ella se hablará de la docuserie sobre su vida que próximamente podremos ver en televisión, titulada Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente. En ella la artista narra en primera persona los principales acontecimientos de su intensa vida profesional y personal. Por si fuera poco, Pablo Motos también tendrá la oportunidad de preguntarle por la serie Cristo y Rey, que refleja su truculenta historia de amor con Ángel Cristo.

Miércoles 8 de marzo (21.45) : Laura Pausini

En el Día de la Mujer visita el programa la cantante italiana Laura Pausini. Además de adelantar su nuevo sencillo, que verá la luz el 10 de marzo, la artista hablará de cómo ha sido la espectacular celebración de sus treinta años en la música en la que Pausini ha dado tres conciertos en Nueva York, Madrid y Milán en veinticuatro horas.



Jueves 9 de marzo (21.45) : Vicky Martín Berrocal

El Hormiguero cierra la semana recibiendo a la diseñadora Vicky Martín Berrocal que va a presentar su nuevo libro, titulado La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, disponible desde el 1 de marzo. El libro busca visibilizar la dimensión emocional del problema del sobrepeso y nos da las claves para concienciar a las mujeres de lo únicas y maravillosas que son.