'La isla de las tentaciones' se pone cada vez más caliente y tensa por momentos, y no hablamos sólo de las braguetas de los concursantes, que están cayendo poco a poco en la tentación. El primero de ellos ha sido David Vaquero, que poco después de empezar la edición conectaba en seguida con María Aguilar en la villa y protagonizaba unos tórridos besos en su cama, de lo que, sin embargo, más tarde se sintió arrepentido. Una infidelidad que su novia, Elena Adsuara, no tardaba en ver... y el drama ha sido de un nivel que hacía tiempo que no veíamos, porque la joven, nada más ver las imágenes en su hoguera, la ha liado parda.



Hay que recordar que fue David el que dijo que las posibilidades de tener algo con alguna tentadora eran mínimas, pero ahora se ha tenido que tragar sus palabras: él ya seguía en redes sociales a María antes de llegar al programa, y al verla la conexión fue casi instantánea. Tanto, que le dio la primera cita... y tanto jugar con fuego ¡al final se ha quemado!

Mediaset

Elena esperaba ver "que David se lo está pasando bien, pero que también me está respetando. No quiero perder lo que tengo con él". Sin embargo, al visionar las imágenes, no pudo evitar poner caras de sufrimiento, viendo cómo su novio decía que 'le daba igual todo ya' con María prácticamente encima de él, lo que provocó que Elena montara en cólera, y con los primeros besos de su novio con la chica, se levantó de su asiento profiriendo un grito.

Mediaset

Mediaset

"No, no, no no... ¡Qué has hecho tío...! ¡Me dijiste que me querías!", gritaba entre lágrimas Elena, que salía de la hoguera hacia la zona en la que estaba el equipo del programa. Parecía que iba a salir corriendo al más puro estilo Christofer por la playa, pero se contuvo y sólo atinó a hacerse un ovillo en la arena y llorar.

Mediaset

El programa ha preferido dividir en dos partes la hoguera y guardarse las imágenes más fuertes para la siguiente, en la que ya han adelantado que se vivirá uno de los momentos más tensos de la historia del programa con el desmayo de Elena, que no pudo aguantar la presión. A juzgar por las imágenes, la joven incluso tuvo que ser atendida por el equipo del programa al caer inconsciente de su asiento sobre su compañera.

Mediaset