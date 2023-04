Heridas llegará el próximo jueves, 13 de abril, al prime time de Antena 3. La ficción, basada en la serie japonesa ‘Mother’ y su posterior remake turco de gran éxito internacional, Madre, cuenta con 13 capítulos de 50 minutos de duración. La serie ya está disponible en ATRESplayer PREMIUM.

El reparto de Heridas está encabezado por Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León, que interpretan a las protagonistas de la historia. Junto a ellas, completan el elenco Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, Xoán Fórneas e Iván Marcos, entre otros.

Heridas es un intenso drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus dos protagonistas. Las grabaciones se realizaron en espectaculares localizaciones de Cádiz, Tarifa, Cabo de Gata, Madrid, Guadalajara y Toledo.

Así es ‘Heridas’

Manuela es una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. A los 28 años, su vida gira en torno a las aves, las que viven allí y las que están de paso como ella.

A pocos kilómetros vive Alba, una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago.

El día en el que Manuela encuentra a la pequeña Alba, comenzarán un viaje que obligará a Manuela a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse los pilares de su vida.

‘Heridas’: reparto y personajes de la serie

Adriana Ugarte es Manuela, una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. Se ha instalado allí después de especializarse en ornitología y recorrer medio mundo siguiendo las migraciones.

A los 28 años, su vida gira en torno a las aves, las que viven allí y las que están de paso como ella. Las observa y fotografía a diario, y de cada una podría hablar durante horas. De lo que no habla con nadie es de lo que dejó en Madrid hace diez años y por qué.

Cosette Silguero es Alba. A pocos kilómetros de Manuela vive Alba, una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. En realidad, no está por esa ni por ninguna otra labor, pues vive de Yolanda.

La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago. En su soledad, Alba se refugia en su imaginación. Tal como ha visto en el cuento de un náufrago, lanza al mar botellas con mensajes de auxilio soñando que alguien la rescate y la quiera.

María León es Yolanda, la madre biológica de Alba. El exceso de responsabilidades al ser madre soltera no le deja margen para su desarrollo personal y emocional, y empieza a descargar sus frustraciones en su hija.

Cuando Alba tiene 6 años, Yolanda se enamora de Lucho, en el que proyecta sus deseos y su fantasía de tener una familia tradicional y con el que vive de nuevo la ilusión del amor romántico. Su hija ha pasado de ser el motor de su vida para convertirse en un lastre. Envidiosa, insegura y pendenciera. Afectivamente vulnerable y soñadora. Su carácter impulsivo e irracional desemboca en un ataque de furia de consecuencias imprevisibles.