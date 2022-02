Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

La tensión que se respira en 'Secret Story' ha llegado al límite. Nissy y Brenda han protagonizado un gran enfrentamiento que ha provocado que el programa deba sancionar a ambas concursantes por su actitud. Lo cierto es que entre ellas no existe una buena relación casi desde el principio del 'reality'. A lo largo de las semanas han protagonizado alguna que otra pelea, dejando claro que no quieren saber nada la una de la otra. Finalmente, estas disputas han terminado sobrepasando los límites.

Tras volver a tener una gran pelea Nissy terminaba haciéndole 'la peineta' a Brenda. Un gesto que ha provocado que ella termine explotando. Para la concursante no ha sido suficiente que la melliza se haya disculpado en cuando le ha visto por haberle hecho eso y ha terminado haciéndole una tajante advertencia. "Te juro que pido un crédito y a mi me expulsan pero te arrastro conmigo sino es a la expulsión, en ambulancia", le ha indicado con gesto serio.

Un enfrentamiento que parece haber continuado aunque, según Carlos Sobera, la dirección del programa ha considerado que no era necesario poner todas las imágenes sobre esta pelea. Tras esto, han decidido intervenir para tomar medidas contra ellas dos, algo que han querido comunicarle inmediatamente durante la gala. "Las últimas horas dentro de la casa han sido muy tensas. Sabemos que en una convivencia puede haber roces pero hay límites que no se pueden traspasar y lo habéis hecho, concretamente el límite del respeto. Por ello, el programa ha decidido tomar medidas al respecto", ha comenzado explicando el presentador.

Carlos Sobera ha indicado que no quería entrar en ningún debate acerca de quién era o no culpable, y es que la dirección tiene claro que las dos son responsables. "Las dos estáis teniendo desde hace unos días un comportamiento que podíamos definir como poco ejemplar. La organización ha decidido que ambas merecéis una sanción: la nominación disciplinaria", ha indicado.

Además ha dejado claro que si se vuelve a repetir serán inmediatamente expulsadas. Pero esta no es la única medida que han tomado, y es que durante esta gala han perdido su derecho a nominar. Por su parte, ambas han confesado estar muy arrepentidas y avergonzadas por lo sucedido, y han asegurado que no volverá a ocurrir.

Nissy y Laila ya no concursan juntas

Los últimos acontecimientos han provocado que el programa también tenga que debatir sobre el futuro de las dos hermanas. Finalmente, han decidido que para que Laila no se vea afectada por la actitud de su melliza lo mejor es que comiencen a concursar como personas independientes.

"Para que no tengáis ventaja sobre otros concursantes seguiréis nominando juntas, pero vuestros compañeros os tendrán que nominar por separado", ha aclarado Carlos Sobera. Una medida que a ambas le ha parecido bien, aunque Laila no ha podido derrumbarse al pensar que su hermana puede ser expulsada.

