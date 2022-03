Secret Story' anónimos: descubre todos sus concursantes y las novedades de esta primera edición con personas desconocidas

Todos los secretos de 'Secret Story' anónimos

Carmen ha sido expulsada de manera disciplinaria de 'Secret Story' después de haber mantenido una tensa discusión con Laila en la que ha terminado echándole agua. Un acontecimiento que, según ha explicado Toñi Moreno al inicio de la gala, ha provocado que el programa que tenían preparado se haya tenido que modificar. "A las tres de esta tarde, el programa que teníamos preparado ha saltado por los aires. Ha pasado algo inadmisible. Hay límites que no se pueden sobrepasar y Carmen lo ha hecho. Y por eso ha sido expulsada esta misma tarde", ha comenzado explicando la presentadora.

Toñi Moreno ha mantenido una extensa conversación con la ex concursante sobre lo ocurrido, y no ha dudado en darle su opinión. "Lo que ha pasado ha sido muy gordo, Laila también ha participado pero ha sido Carmen la que ha perdido completamente los papeles. No son formas y me da mucha pena", le ha indicado mostrando la decepción que le ha producido lo sucedido.

A la presentadora no le han valido las explicaciones de la cordobesa, que aseguraba que había llegado a esa situación por las provocaciones de Laila, un argumento que no justifica que haya terminado sobrepasando los límites de la forma en la que lo ha terminado haciendo. "Yo ahí veo una persona fuera de sí y un poco desquiciada", le ha confesado Toñi Moreno.

La andaluza ha intentado mostrarse lo más comprensible con Carmen debido a que era consciente que todavía se encontraba en 'shock' por su expulsión. Sin embargo, no ha dudado en dejarle ver lo que le han parecido sus actos para que así recapacite sobre lo sucedido dándole un pequeño 'zasca' cuando la ex concursante le ha desvelado que todavía no se creía que fuese a dormir en su casa. "Pues vas a dormir en la tuya, porque la has cagado. Te vas a perder la mejor experiencia de tu vida por no tener autocontrol", le ha recordado.

Al ver cómo la ex concursante se ponía a la defensiva con algunos de los colaboradores, Toñi Moreno ha querido calmarle dándole un consejo. "Te pasa una cosa y te ha pasado dentro de la casa. Si alguien no te da la razón te bloqueas y te ha pasado también dentro de la casa. Te dan su opinión porque eres concursante", le ha indicado. Además, le ha dejado claro que la edición le ha ayudado en todo momento porque ha tenido muchos momentos donde ha perdido el control.



