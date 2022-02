Toñi Moreno ha vivido una noche complicada en 'Secret Story'. El comportamiento de algunos de los familiares de los concursantes ha provocado que tenga que ponerse seria en más de una ocasión, hasta tal punto que ha tenido que echar del plató a uno de ellos. Todo ha surgido después de que se desvelase que Nissy y Cora estaban en la cuerda floja para abandonar la casa de los secretos, al volver a conectar con el plató, el hermano de Cora ha decidido abandonar su sitio en las gradas para ponerse delante de la presentadora.

"La diferencia entre Nissy y Cora es que Cora se levanta cada mañana para hacer felices a los demás", ha estallado tras ver cómo la hermana de Laila ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con cada todos sus compañeros dentro de la casa de los secretos. Por este motivo, Jonathan ha defendido que su hermana no debería ser la expulsada.

El hermano de la concursante ha ofrecido un largo discurso defendiéndola, y es que siente que ella es una de las personas más leales que hay dentro de 'Secret Story'. Además, ha dejado claro que ella no ha tenido una vida fácil. Sin embargo, tiene una actitud "ejemplar" con todos sus compañeros. A pesar de que Toñi Moreno ha intentado frenarle, él ha decidido ignorar a la presentadora hasta que ha terminado de decir todo lo que tenía pensando.

Tras esto, Toñi Moreno se ha puesto muy seria desvelándole que no podía continuar en plató. "Mira que me caes bien pero aquí estamos cumpliendo todos un protocolo covid y tú te lo has saltado pasando por delante de todos sin guardar la distancia ni mascarilla", le ha indicado la presentadora dejándole ver que no podía colarse en el centro del plató de esa forma.

Por su parte, él ha confesado que entendía perfectamente que ella tuviese que echarle y que sabía que eso era lo que haría en cuanto terminase, pero ha explicado que tenía que decir todo eso "por su hermana". Tras esto, ha acatado la decisión de Toñi Moreno. Sin embargo, el programa ha permitido que vuelva a sentarse en la grada si promete no volver a levantarse.

Una paz que ha durado poco, y es que pocos minutos antes de finalizar, Jonathan le ha hecho una peineta a Nissy y ha terminado encarándose con Kamal. "Mira, no me voy a ir sin la satisfacción de echarte. En plató no se hace la peineta ni se falta el respeto de esa manera", ha terminado estallando Toñi Moreno antes de despedirse de la audiencia.

La advertencia de Toñi Moreno a Kamal

Lo cierto es que este no es el único momento tenso que la presentadora ha tenido que vivir en plató. Toñi Moreno ha estallado como nunca en plató por culpa del tío de Nissy y Laila. La presentadora y Kamal ya han protagonizado algún que otro encontronazo en plató, una situación de la que parece que ya está comenzando a cansarse. Todo ha sucedido después de que Cristina Porta reconociese que quería que la próxima expulsada de 'Secret Story' fuese Nissy, algo que ha provocado el enfado del familiar.

En esos momentos, la andaluza ha tenido que llamarle la atención a Kamal dejándole claro que no podía faltar el respeto a los colaboradores por no defender a su hermana, ya que estaban allí para dar su opinión. El tío de Nissy ha reconocido que siente que todos van a por sus sobrinas y ha asegurado que piensa que en el concurso hay "tongo".

Sin duda, una fuerte acusación que ha hecho que Toñi Moreno le amenace con echarle del plató. "Te voy a hacer una advertencia, si no confías en nosotros y no te gusta lo que decimos te pido que te marches ahora", le ha indicado la presentadora dejando claro que no iba a tolerar que echase por tierra la reputación del programa.

