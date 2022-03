Verónica Forqué nos decía adiós el pasado mes de diciembre y 'Maestro de la costura' ha querido recordarla. La muerte de Verónica Forqué pillaba a todos por sorpresa y aunque muchos conocían cómo se encontraba anímicamente, nadie se imaginaba este triste final. Los forenses decretaron que la muerte de la actriz fue debida a una asfixia mecánica. También se pudo conocer que no se encontró en su estómago ningún tipo de sustancia o pastillas que hubiera tomado en las horas previas a su deceso. La actriz tampoco dejo ninguna nota de despedida en su domicilio.

TVE

La mítica actriz había participado como invitada especial en dos programas más de la cadena, 'MasterChef Junior' y 'Maestros de la costura'. La cadena tomó una decisión de cara a la edición junior. Tanto Shine Iberia, la productora a cargo del formato, como TVE llegaba a un acuerdo y decidían no emitir la participación de Verónica Forqué en 'MasterChef Junior' para evitar un tratamiento inadecuado de la actriz recién fallecida. Ahora, tres meses después de su muerte, la cadena ha considerado que lo mejor para homenajear a la actriz era emitir su participación en 'Maestros de la costura'.



