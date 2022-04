Eduardo Navarrete emociona al jurado de 'MDLC' con un mensaje a su padre

Lorenzo Caprile EXPLOTA contra los concursantes de 'Maestros de la Costura' en el primer programa

Este martes 19 de abril ha sido la semifinal de 'Maestros de la Costura' y los nervios flotaban en el ambiente. El programa suele caracterizarse, a parte por la moda, el buen gusto y la versatilidad que ofrece a los concursantes, también esta lleno de emociones por parte de los aspirantes y del jurado. Este martes, el toque emotivo ha sido por parte de Eduardo Navarrete. El diseñador ya participó en la primera edición del programa y ahora ha vivido una segunda oportunidad que se ha tomado mucho más sosegado.

Mediante el desarrollo de la primera prueba, el diseñador le ha dedicado el momento a una persona muy especial. Después de recibir las felicitaciones por el buen trabajo de parte de Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo, el concursante le ha dedicado la prueba a su padre. "Después de muchos años, yo sé que ahora mi padre se siente orgulloso de mí", comentaba Navarrete emocionando mucho al jurado.

Eduardo Navarrete confesaba que con su progenitor "ha tenido sus más y sus menos", pero reconocía con gran orgullo que "ahora es su ejemplo a seguir". La prueba de exteriores determinaba quién iba a expulsión y Navarrete era una de ellos. Los aprendices regresaban al taller para rendir un homenaje a Yves Saint Laurent. ¿Quién pasará junto a Lili y Lluis a la final?

