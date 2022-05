Chanel no ha dejado de recibir buenas noticias tras su paso por 'Eurovisión 2022'. A pesar de que al principio hubo una gran polémica después de que anunciasen que ella era la elegida para representar a España, finalmente la artista demostró su talento en el escenario, consiguiendo alzarse con el tercer puesto en el festival. Ahora, tras desvelar qué piensa sobre las polémicas que han surgido tras conocerse que podría haber irregularidades en los votos, la artista se ha quedado completamente en 'shock' al ver que los Reyes le han escrito un mensaje de felicitación.

"Señora Chanel Terrero Martínez, de sus majestades los Reyes", ha comenzado leyendo. Un momento en el que ha tenido que pararse para expresar lo fuerte que le parecía que se estuviesen refiriendo a ella como "señora", y es que ha reconocido que no puede creerse nada de lo que le está sucediendo. "Muchísimas felicidades por tu fantástica actuación en Eurovisión. Has echo historia para España en este festival de la música al alcanzar ese tercer puesto donde recibiste el reconocimiento del público y el jurado", le han escrito.

Sin duda, un mensaje muy especial en el que le han dejado claro que se sienten muy orgullosos de lo que ha logrado. "Queremos transmitir también nuestra enhorabuena al equipo que te acompañó y agradeceros haber representado tan bien a España y habernos hecho sentir tan orgullosos", han confesado. Unas bonitas palabras que han terminado mandando un fuerte abrazo de parte de "Felipe y Letizia.

Un bonito gesto que ha dejado completamente sin palabras a la artista, que lo único que podía hacer era darles las gracias por todo el cariño que le han enviado, y es que en este tiempo ha recibido numerosos mensajes de apoyo de famosos que han querido mostrar lo orgullosos que estaban de la representación que ha tenido el país en el festival.

