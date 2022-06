Shakira es noticia más allá de su separación de Gerard Piqué. La cantante colombiana ha estrenado canción, 'Te felicito', junto al cantante Rauw Alejandro. En el videoclip se marca un baile con pasos de robot y ha compartido la coreografía en sus redes retando a sus seguidores a imitarla y compartir el resultado. Son muchos los que lo han intentado, con más o menos éxito, y entre ellos está el equipo de 'El programa de AR', con la presentadora Patricia Pardo al frente.



La gallega ya avisó a Joaquín Prat de que el viernes 17 cuando acabase el programa tenían una cita en la azotea de Mediaset para preparar el vídeo junto algunos de los redactores del programa. Este lunes 20, el presentador, que en un principio parecía que iba a sumarse al reto, confesó haber hecho "bomba de humo", es decir, que no se presentó a la cita, cosa que ella sí hizo.

Patricia, que sale con el presentador Christian Gálvez, ha reconocido que hacer el robot ha sido mucho más difícil de lo que parecía, a pesar de contar con un gran coreógrafo en su equipo, el periodista Jorge Luque, al que le encanta bailar y fue el que tomó la voz cantante, aconsejando y dando algunos trucos a sus compañeros. Hacía tanta calor que la presentadora confesó que hasta se les apagaban los móviles. "Futbolistas hay muchos, pero Shakira solo hay una", decía Patricia.



Grabar este baile ha marcado un antes y un después en el equipo del programa porque tal y como han avanzado hubo roces por ver quién se ponía delante y algún amago de abandono. Ya hemos visto un avance, pero para ver el resultado final todavía habrá que esperar unas horas.



